(VIDEO) Trump presume su primer año, culpa a Biden y ofrece pocos anuncios: claves de su discurso

18-12-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso desde la Casa Blanca el miércoles, en el que intentó presentar su primer año de regreso al poder como un éxito, desvió las preocupaciones sobre el costo de la vida y ofreció pocos detalles de nuevas políticas mientras miraba hacia las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.El presidente estadounidense Donald Trump utilizó un discurso previo a las fiestas desde la Casa Blanca el miércoles para retratar su primer año de regreso al cargo como una historia de éxito, dejando de lado la ansiedad de los votantes por la economía y minimizando los riesgos políticos que enfrentan los republicanos de cara a las elecciones legislativas de 2026.Estas son cuatro conclusiones clave del discurso:Biden, Biden, BidenTrump abrió con 14 palabras que resumieron el tema central de la noche: “Buenas noches, Estados Unidos. Hace once meses heredé un desastre, y lo estoy arreglando”.En otras palabras, no fue culpa suya.Al responder a la ansiedad de los votantes por el costo de la vida, el presidente culpó repetidamente al expresidente Joe Biden durante los casi 20 minutos siguientes, mencionando su nombre siete veces.¿La economía? Culpa de Biden. ¿El crimen? Biden. ¿La salud? Biden. ¿Una mala política migratoria? Exactamente.Trump ha culpado con frecuencia a Biden por problemas que se han agravado durante su primer año de regreso al poder, desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta lo que ha descrito como el adefesio de los parques eólicos marinos.El miércoles volvió a recurrir a ese guion, especialmente en relación con el alto costo de la vida, que intentó presentar como temporal, haciendo eco de argumentos que Biden utilizó cuando subieron los precios."Qué diferencia hace un año", dijo Trump, desestimando el estado de ánimo de los consumidores y añadiendo que Estados Unidos está "preparado para un auge económico como el que el mundo nunca ha visto"Escenario festivo, poco ánimoTrump pronunció el discurso desde la Sala de Recepciones Diplomáticas y no desde el Despacho Oval, un escenario que le permitió hablar más al estilo de sus mítines característicos, de pie detrás de un atril.Sujetó el atril y expuso sus puntos a un ritmo vertiginoso, de pie entre dos banderas y con una guirnalda verde como telón de fondo.El presidente ofreció poco ánimo o empatía hacia los estadounidenses que luchan con los altos costos de los alimentos, la vivienda y las fiestas. Su único saludo estacional llegó al final, con un breve "Feliz Navidad" y "Feliz Año Nuevo".Sin grandes políticas nuevasAunque la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho a los periodistas que Trump podría adelantar nuevas políticas en el discurso, el presidente ofreció pocos detalles sobre sus planes futuros.Afirmó que su administración impulsará políticas agresivas de vivienda el próximo año, prometió nombrar pronto a un nuevo presidente de la Reserva Federal y anunció un plan para enviar cheques de 1.776 dólares a las tropas estadounidenses.Por lo demás, el discurso fue en gran medida una versión de grandes éxitos de los mítines políticos de Trump. Arremetió contra los somalíes en Minnesota, a quienes acusó de robar a Estados Unidos; habló de hombres compitiendo en deportes femeninos y repitió su afirmación habitual de que el país hace un año estaba "muerto".Armas y mantequillaDe manera notable, el discurso careció de un enfoque sostenido en la política exterior, a pesar de su relevancia durante el segundo mandato de Trump.Antes del discurso, aliados de Trump especularon sobre cuán prominente sería su enfoque en una confrontación creciente con Venezuela. En las últimas semanas, Trump ha incrementado la presión sobre el liderazgo del país sudamericano y el martes ordenó un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país. Sigue sin estar claro si Trump pretende forzar la salida del presidente del país, Nicolás Maduro.Esa cuestión quedó sin respuesta el miércoles. En su lugar, Trump se centró principalmente en la economía, permitiéndose solo una breve vuelta de victoria por su trabajo en Oriente Medio y en la mediación de paz en general.En las últimas semanas, aliados de Trump han advertido a sus asesores que necesita desviar la atención de los conflictos internacionales hacia los problemas del día a día de las familias, según una persona familiarizada con el asunto. Al menos durante 18 minutos la noche del miércoles, pareció seguir ese consejo.