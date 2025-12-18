Ministro Cabello reveló los nuevos planes de María Corina Machado

Diosdado Cabello en el programa Con el Mazo Dando

18 de diciembre de 2025.- El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, reveló en su programa Con el Mazo Dando que la ultradecrechista venezolana María Corina Machado planea varios escenarios para el país, entre ellos, juramentar a Edmundo González en el extranjero, para luego argumentar su salida por problemas de salud y así ella asumir la «Presidencia» ficticia y designar a Leopoldo López como su «vicepresidente».



Cabello indicó que la información viene de una fuente muy cercana a Machado; no obstante, aseguró que los referidos personajes no tienen posibilidad alguna de asumir las riendas del país, ya que el presidente constitucional de Venezuela es Nicolás Maduro.



Escena de recibimiento de Machado es Oslo fue fabricada



Por otra parte, Diosdado Cabello afirmó que cuando Machado llegó a Oslo, para recibir el Nobel de la Paz, quiso hacer ver que la esperaba un «océano de gente». Sin embargo, la escena fue fabricada. «Esa muy pequeña multitud del hotel en Oslo no fue espontánea, fue parte de la producción general», dijo.



Aseguró que Machado y quienes la acompañaron en Oslo, se quedarán afuera «porque la Patria sabe autodepurarse de sus agresores». Al mismo tiempo, recalcó que todos aquellos que piden intervención militar, bloqueos y asfixia contra el pueblo venezolano no tienen espacio en este país, además, expresó con contundencia que: «¡No volverán!».



Finalmente, acotó que ya nadie habla de ella ni del premio, por eso mandó a posicionar su supuesta fractura vertebral, en referencia a la reciente narrativa difundida por la opositora.

Machado y sus intenciones de proyectar a su hija en la política norteamericana



En sus revelaciones, agregó que María Corina Machado tiene la intención de proyectar a su hija Ana Corina, dentro de la política norteamericana, y que para lograr ese objetivo, ya mantiene contactos con sectores del Partido Republicano, para que inicie una carrera política en cargos menores.



Asimismo, aseguró que esta maniobra tiene como objetivo final impulsar ante el imperialismo la idea de promover un cambio de gobierno en Venezuela.



María Corina Machado apoya declaraciones de Trump



En cuanto a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien afirmó que Venezuela le robó petróleo, tierras y activos, Cabello manifestó que María Corina Machado está de acuerdo con las palabras de Trump, y que ella apoya la idea de que EEUU recupere supuestos terrenos en el territorio venezolano.

Machado pretende diseñar nuevos planes desestabilizadores contra Venezuela



Cabello leyó un informe confidencial donde se señala que Machado tiene previsto realizar una gira por Europa en enero de 2026 con el propósito de diseñar nuevos planes desestabilizadores contra Venezuela.



“Se reunirá con los dueños de tres empresas de mercenarios para diseñar un plan que incluye la contratación de excombatientes de la guerra Ucrania – Rusia, esto con el fin de construir un ejército privado que ella bautizará como´Legión Internacional por la Libertad´», refirió el capitán Diosdado Cabello.



Explicó que el fin de estos mercenarios será el desarrollo de operaciones especiales y quirúrgicas, no solamente en Venezuela, sino en varios países del mundo.



En ese sentido, añadió que la segunda etapa de la “Operación Fénix”, consiste en atentar contra altos dirigentes de la Revolución Bolivariana que cumplen misiones en el exterior.