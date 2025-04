Familias de venezolanos deportados a El Salvador exigen pruebas de vida de sus parientes detenidos

Credito: Web

16-04-25.-Familiares de los más de 200 venezolanos detenidos en una cárcel salvadoreña pidieron este martes pruebas de vida de sus parientes, deportados por EE.UU. al país centroamericano acusados de presuntamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, y con quienes dicen haber perdido contacto hace un mes.



Reunidos en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, cerca de 80 personas, entre familiares y allegados de los detenidos, repitieron consignas como «¡Queremos respuestas!» durante una concentración que después se trasladó, mientras los participantes entonaban el himno nacional, hasta el palacio de Miraflores (la sede del Ejecutivo).



Una de las manifestantes, Yasmira Chirinos, tía de Ysqueibel Peñaloza -presuntamente deportado a El Salvador- pidió a las autoridades venezolanas «respuestas» sobre la «estrategia» que están coordinando para conseguir el retorno de sus seres queridos.



«A la fecha, más de treinta días (después de) que los muchachos están secuestrados en El Salvador, no tenemos una prueba de vida, no nos han permitido una llamada», dijo a EFE Chirinos, quien expresó la angustia de las familias por la falta de noticias sobre los migrantes.



«¿Por qué a nuestros hijos no los traen?», se preguntó, por su parte, Ydalys Chirinos, la madre de Peñaloza, tras mencionar que, según datos oficiales, en los vuelos de deportación han retornado al país varios ciudadanos requeridos con ‘alerta roja’ de la Interpol.



También Odalys Basulto reclamó noticias sobre su hijo, Marco Basulto, presuntamente retenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), creado originalmente por el Gobierno salvadoreño para alojar a 40.000 pandilleros locales.



«¿Quién me garantiza a mí que mi hijo está vivo, que mi hijo está en ese lugar?», afirmó la mujer.



El pasado miércoles, los familiares de los encarcelados entregaron una carta a la representación de las Naciones Unidas en Caracas para solicitar a la organización un pronunciamiento sobre la situación de sus allegados.



En marzo pasado, Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, pidió a la ONU interceder por los migrantes venezolanos en El Salvador, a quienes considera «secuestrados».



Entretanto, un total de 2.559 venezolanos han regresado a su país -entre deportados y repatriados- desde el pasado febrero en 13 vuelos, como parte, según Caracas, de una nueva fase del programa gubernamental de repatriación Vuelta a la Patria, creado en 2018, y en coordinación con EE.UU. y otros países, como México y Honduras.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 424 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)