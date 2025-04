EEUU declara muertos a miles de migrantes latinos para forzarlos a autodeportarse

Referencial Credito: Web

11-04-25.-La Administración del Seguro Social (SSA, por su siglas en inglés) de EE.UU. incluyó esta semana los nombres y números de la Seguridad Social de más de 6.000 inmigrantes, en su mayoría latinos, en una base de datos utilizada para rastrear a personas fallecidas y eliminarlas del registro.



La medida se tomó a petición de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi L. Noem, reseña The Washington Post, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el caso.



El objetivo es forzarlos a que se autodeporten, puesto que la inclusión de los inmigrantes en esa lista, con lo que efectivamente se cancela su número de Seguro Social, anula su capacidad para recibir prestaciones o trabajar en el país norteamericano. También, recoge The New York Times, les corta el acceso a tarjetas de crédito, cuentas bancarias y otros servicios financieros.



Las personas afectadas por esta nueva acción de la Administración de Donald Trump, como parte de su plan de deportaciones masivas, son inmigrantes que ingresaron a EE.UU. a través de los programas de ‘parole’, puestos en marcha durante el predecesor gobierno de Joe Biden, que concedían permisos temporales de trabajo a quienes no tenían visado ni otra forma de entrar al país.

