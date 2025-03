(VIDEO) Venezolana es hospitalizada en Chile tras brutal golpiza de su pareja: Familia exige justicia

15-03-25.-Una venezolana identificada como Yerianny Rosales, oriunda de Maracaibo, se encuentra hospitalizada en Santiago de Chile luego de recibir una “brutal golpiza” de su pareja, Aleyxer Yamaider Stheban Aleim Castro Solozarno.La prima de la víctima, Yerika Rosales, denunció a través de su cuenta de Instagram el violento episodio, donde relató lo ocurrido el pasado domingo 9 de marzo en la comuna de Quinta Normal.“Sin respeto alguno por su hogar, por su pareja, por su hija, él pretendía meter a su habitación a esta mujer sacando a golpes a mi prima, quien lo enfrentó y (él) desató toda su ira”, comentó una indignada Yerika.De acuerdo con los testimonios, la golpiza que le dio Castro Solozarno a la venezolana, la dejó inconsciente. Luego le quitó su teléfono, la encerró y la amenazó con hacerle daño a su hermana gemela, a su padre o a su bebé si contaba lo sucedido.Traslado al hospitalHoras más tarde, el agresor permitió que la joven acudiera a su trabajo, donde sus jefes notaron su estado y la trasladaron de inmediato a un hospital.Ante esto, los médicos confirmaron la gravedad de sus lesiones y determinaron que su vida podría estar en riesgo si no recibe la atención necesaria.A pesar de eso, hasta este jueves 13 de marzo, la joven seguía hospitalizada sin certeza de poder salvar su riñón. Sin embargo, la familia de Yerianny exige justicia a las autoridades chilenas, y denunció la falta de respuesta tras haber presentado la denuncia el mismo día del ataque.En su mensaje público, Yerika Rosales cuestionó la inacción de las autoridades, recordando el caso de Sarais González, otra zuliana asesinada por su novio en Chile, cuyo cuerpo fue hallado por familiares tras múltiples denuncias desatendidas.«Exigimos que esto no quede impune, que las autoridades protejan a las víctimas de violencia de género y que este hombre no siga libre como si nada hubiera pasado», declaró la prima de la víctima.*Sumarium con información de Versión Final y RSSS