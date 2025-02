5.000 dólares de multa o 6 meses de prisión: EEUU crea registro para inmigrantes ilegales

Policías detienen a migrantes en el área metropolitana de Coral Gables, Florida, el 28 de enero de 2025. (Pedro Portal / Associated Press) Credito: (Pedro Portal / Associated Press)

El Gobierno estadounidense creó un registro para que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país presenten su información personal bajo la amenaza de sanciones monetarias o encarcelamiento, informó el martes The Wall Street Journal, citando documentos que incluyen un borrador de la regulación.



Según muestran los documentos, los inmigrantes ilegales, incluidos los niños de 14 años o más, deberán presentar huellas dactilares y direcciones de domicilio al registro. Quienes no se registren podrían recibir multas de hasta 5.000 dólares y sentencias de hasta seis meses de prisión.

En el marco de la iniciativa, se requiere que cualquier persona que se encuentre en el país ilegalmente y no haya interactuado con el Gobierno, por ejemplo, solicitando asilo o un permiso de trabajo, se presente. Para este fin, la Administración del presidente Donald Trump creó un formulario de registro y dio a las personas 30 días para completarlo.



Anteriormente, los inmigrantes que se encontraban en el país ilegalmente cometían un delito civil y podían ser detenidos y deportados, pero no se consideraba que hubieran cometido un delito penal, explica WSJ.



"Esta no es una ley nueva. Simplemente estoy anunciando que voy a hacer cumplir nuestra ley", comentó a Fox News la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "Vamos a utilizar esta herramienta para asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestra ley para brindarles a las personas la oportunidad de regresar a casa y ser parte del futuro de nuestro país de la manera correcta", dijo.

No estaba claro por el momento cuántas personas que viven en el país de manera ilegal se presentarían voluntariamente y darían al gobierno federal información sobre quiénes son y dónde viven. Pero el incumplimiento en el registro se consideraría un delito, y el gobierno estadounidense ha dicho que su objetivo inicial para la deportación son las personas que han cometido delitos en el país.

El National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes de Inmigración), un grupo de defensa de la inmigración, dijo en una publicación en su sitio web antes del anuncio del martes por la noche que "la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 es la única vez que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una campaña integral para requerir que todos los no ciudadanos se registren".Mientras, expertos legales opinan que iniciar procesos contra presuntos infractores podría acaparar los recursos de la Fiscalía y aumentar la población carcelaria, ya que los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente rara vez tienen los medios para pagar multas tan elevadas.