Tania Díaz: quienes criminalizan a los venezolanos están propiciando una agresión

17 de diciembre de 2025.- La diputada Tania Díaz expresó este miércoles que todos los que están criminalizando al pueblo venezolano «están propiciando el bombardeo contra las casas de nuestros hijos», en medio de la amenaza de Estados Unidos contra el país.



Díaz intervino durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para presentar el Proyecto de Acuerdo en repudio a las extravagantes afirmaciones hechas por el señor Donald Trump, en las que pretende robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.



«Todos los que en este momento están hablando y criminalizando al pueblo venezolano están propiciando el bombardeo contra las casas de nuestros hijos. No solamente son vendepatrias, son sucios, inmorales, no deben tener la nacionalidad venezolana porque ponen al pueblo venezolano en la mira de la agenda de guerra que no es de Venezuela. La agenda de guerra que es de quien tiene una crisis, de quien quiere venir a robar y está desesperado», aseveró.



La parlamentaria comentó que la opositora extremista María Corina Machado «se fue cobardemente, abandonó aquí a sus seguidores, pero se fue a buscar un millón de dólares que le da el Premio Nobel», siendo parte de quienes llaman a una agresión contra el país.

Venezuela no es un país de guerra



Díaz ratificó que Venezuela no es un país de guerra ni le ha declarado la guerra a nadie, sino que está produciendo, trabajando y avanzando. «No pueden desde el imperio venir e imponernos una agenda de guerra».



«Por eso el llamado hoy es al pueblo venezolano a la movilización permanente, a los diputados y las diputadas a la movilización, a la concientización y a la acción política, diplomática permanente, que es la acción que ha llevado la República Bolivariana de Venezuela», enfatizó y también llamó a los aliados y amigos en el mundo a sumarse a esta movilización.



Recalcó que Simón Bolívar escribió un decreto para afirmar que todo lo que estaba en el subsuelo era de los venezolanos y venezolanas, con el fin de mantenerlo a salvo de cualquier amenaza externa. Añadió que son más de 200 años de soberanía que el pueblo venezolano se ha dado a la tarea de ratificar.

Caracas vuelve a ser cuna de la libertad de América



Díaz también instó a que el pueblo se sienta orgulloso «de que Caracas hoy por hoy es nuevamente la cuna de la libertad de América».



Recordó palabras del comandante Hugo Chávez en una carta dirigida a Naciones Unidas en 2011, en la cual llamó a la reflexión de los gobiernos del mundo ante la nueva guerra imperialista sin precedentes, con EEUU desencadenando tantas guerras en violación de la soberanía de las naciones y basándose en mentiras prefabricadas.



«Esa advertencia de entonces del comandante Chávez tiene hoy escena en nuestro mar Caribe. No es del imperio, es de los pueblos que habitamos este territorio, esta tierra de gracia», dijo.



Hizo referencia a la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente publicada por Washington, en la cual hay un capítulo denominado El corolario Trump de la doctrina Monroe, y que establece que «tras años de abandono», EEUU aplicará la doctrina Monroe para restaurar la «preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger a nuestro territorio nacional y a nuestro acceso a geografías clave en toda la región».



Díaz acotó que hoy día se puede ver cómo EEUU recluta a gobiernos lacayos que no se ocupan de sus asuntos internos, sino que «se vienen a ocupar de Venezuela desde el primer día».



«Lo que ocurre en el Caribe no es solamente un asunto de Venezuela (…) Va más allá de las amenazas, de la altanería, de la grosería con la que se expresan desde el imperio. Es el imperio reacomodándose, buscando salidas a esa crisis, que ya en el 2011 y mucho antes, el comandante Chávez y muchos otros nos dibujaron».

Los pueblos de Latinoamérica están despiertos



La diputada también destacó que mientras el imperialismo cree que está lanzando una ofensiva terminal, los pueblos de Latinoamérica están despiertos y en la calle.



«Aquí en Venezuela se han dado cita pueblos de todo el mundo para decirle a Venezuela: estamos contigo, damos un paso firme, no le tenemos miedo al imperio. Aquí están los pueblos del mundo en constituyente originaria para detener al imperio», manifestó.

La peor cara del imperio



La diputada acotó que el imperio está tomando su peor cara, que es supremacista, racista y colonialista, buscando robarse los recursos de las naciones.



Agregó que el imperio tiene a un pueblo sumido en la drogadicción, persiguiendo a sus propios ciudadanos y cazando a otros en la calle sin ley ni derechos, por lo que «no le queda otra alternativa que la guerra».

