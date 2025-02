Asesinan brutalmente al líder indígena boliviano Francisco Marupa

Francisco Marupa Credito: Archivo-Web

26-02-25.-El líder indígena boliviano Francisco Marupa fue brutalmente asesinado el pasado 15 de febrero en la Comunidad Toregua, en territorio Leco del parque Madidi, según un reporte de Contacto Sur, un noticiero internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.



El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es un área protegida del noroeste de Bolivia. La región abarca desde las serranías subandinas hasta las pampas de la Amazonía boliviana.



De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo de Marupa, fue encontrado a unos 200 metros de su parcela, a orillas del río Hondo, un caudal con riqueza aurífera. No obstante, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla) asegura que el líder fue asesinado en su propia casa. Ambas versiones no concuerdan.



Los resultados de la autopsia, concluyeron que la causa de muerte fue “traumatismo craneoencefálico” luego de varios golpes en la cabeza con un objeto contundente.



Un detenido por el asesinato de Francisco Marupa

Por el asesinato del líder indígena Francisco Marupa fue detenido un indígena del pueblo Chiman que fue entregado por los “comunarios de Toregua”. El ciudadano detenido sería al autor del asesinato y ya habría confesado su culpabilidad.



El mismo detenido habría asegurado que el asesinato fue “por cuestiones meramente personales”.



Pese a la supuesta confesión y el motivo por el cual el detenido habría asesinado a Francisco Marupa, existe desconfianza en esta versión policial.



Diversos líderes y organizaciones no creen en esta versión. Tampoco creen en un asesinato por “cuestiones meramente personales”.



Los indígenas consideran que no puede ser verdad debido a que la región del parque regional Madidi es un territorio marcado por la violencia que genera la minería de oro ilegal.



Según la habitante de la región e integrante de la coordinadora nacional de defensa del territorios indígenas originarios y campesinos y áreas protegidas (Conteocap), Rud Alipa, la versión oficial es inconsistente.



“Hay muchas cosas que no cuadran. Todas esas cosas se tienen que esclarecer en un investigación seria, responsable, independiente, imparcial y que sea con profesionales verdaderamente creíbles”, exigió Alipa.



Políticas del Estado están desatando violencia

También aseveró que el Gobierno de Bolivia “no quiere mostrar toda esa violencia que se está desatando en el territorio producto de las políticas del gobierno”.



“Somos víctimas los pueblos indígenas de toda esta política y eso está de fondo en toda esta problemática”, denunció Alipa.



La Conteocap y diversas instituciones han emitido pronunciamientos sobre este hecho violento. En todos los pronunciamientos exigen una investigación imparcial.



Además, las organizaciones denuncian violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos de la naturaleza y de los territorios afectados por el extractivismo.



Acusan a los traficantes de tierras y mineros auríferos

Diversos dirigentes de Cipla señalaron que los autores son traficantes de tierras y mineros auríferos. De hecho, los presuntos culpables ya solicitaron licencias a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para extraer oro en la región.



La Cipla exige que se investigue la muerte de Marupa y que se procese a las mafias criminales que son los autores intelectuales del crimen. Además, piden garantías estatales necesarias para proteger su territorio indígena titulado.

