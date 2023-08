Argentina: Milagro Sala denuncia persecución y violaciones judiciales

La dirigente social argentina Milagro Sala denunció hoy la persecución por el gobierno de la provincia de Jujuy, los impedimentos para recibir atención médica y las violaciones judiciales en su caso.



La líder de la organización Tupac Amaru permanece detenida desde hace siete años por supuesta incitación a la violencia al encabezar una protesta contra los cambios impuestos por el gobernador de ese territorio, Gerardo Morales, en el programa de cooperativas.



En la actualidad, se encuentra bajo arresto domiciliario y múltiples organismos denunciaron la humillación, atropello y ataques sufridos por ella.



Además, alertaron sobre su estado de salud, afectado por episodios de trombosis venosa profunda y problemas renales.



En declaraciones difundidas por diario el Página 12, Sala cuestionó los intentos de trasladarla a una cárcel común, pese a estudios médicos que recomiendan su traslado inmediato a esta capital para operarla.



Tengo 19 causas y cada vez me hostigan más. Están dejando que poco a poco me muera. Corro el riesgo de perder una pierna, señaló y explicó que no pretende victimizarse, sino estar bien de salud para acompañar a su esposo, Raúl Noro, a quien le diagnosticaron una enfermedad terminal.



Por otra parte, condenó los atropellos a la democracia cometidos por Morales en Jujuy, quien impulsó una reforma constitucional fuertemente criticada y ordenó la represión de quienes se opusieron a ella.



Sala acusó a Morales de intentar "disciplinar" a las organizaciones sociales y perseguir a sindicatos y pueblos originarios.



Pareciera que estamos viviendo en los peores momentos de 1976, aseveró al referirse al año en que comenzó la última dictadura cívico-militar en Argentina.