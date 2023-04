EEUU: Policía de Georgia disparó 57 veces contra Manuel Esteban Páez 'Tortuguita' activista venezolano

La autopsia de Manuel Esteban Páez, un joven ambientalista conocido por sus amigos como "Tortuguita" y quien murió a manos de la Policía Estatal de Georgia el 18 de enero, reveló que recibió hasta 57 disparos. La familia presentó los resultados de una autopsia que mandaron a realizar de manera independiente, que indicaba que la víctima se encontraba en el suelo con las manos en alto cuando le dispararon. El Buró de Investigaciones de Georgia se negó a comentar sobre los nuevos datos. Algunos miembros del Ayuntamiento de Atlanta solicitan una investigación federal.

Como se recordará Manuel Esteban Páez era un joven de 26 años oriundo de Maracaibo estado Zulia, quien había crecido en Panamá, Egipto y EEUU, dedicado a la defensa del ambiente y contra el racismo ambiental. Varias ONG y defensores del ambiente de los derechos humanos y contra la brutalidad policial se econtraban acampando cerca de la zona en construcción llamada Cop City un proyecto que adversaban por el significado de aumentar la demasiada presencia policial en zonas de mayor población afro y por deforestar varias hectáreas de bosques y de fuentes acuíferas. Estos grupos de activistas medioambientales consideran que la construcción de la megaciudad policial, de 90 millones de dólares, destruirá partes del bosque en el sureste de Atlanta.

El día 18 de enero la policía entró de forma violenta y abrupta, disparando al campamento donde estaban los activistas medioambientales y destruyendo todo lo que encontraban a su paso, según reportan los testigos, cuando escucharon descargas de disparos ininterrumpidas y un fuerte estruendo, luego se enterarían de la muerte de Manuel Esteban Terán a quien apodaban cariñosamente 'Tortuguita'.

La versión policía es que el joven les disparó y ellos respondieron como respuesta, pero los amigos de Tortuguita, mantienen que esto es falso, porque Manuel Esteban era un joven pacifista y que se identificaba como persona no binaria, era una persona "dulce, cálida, muy inteligente y cariñosa" y que su causa are defender un bosque que acoge a bancales que filtran el agua de lluvia y previenen las inundaciones, según el portal del grupo Defend the Atlanta Forest.

Según su madre, Manuel leía mucho y se implicaba en multitud de causas sociales y medioambientales, como la limpieza de playas o parques en Panamá. En ese país, Manuel fundó y lideró un club ambientalista y también asistió a un profesor de biología.

"Respetaba y atendía a las personas, por eso todos lloran terriblemente su ausencia. Manuel se destacó mucho en la comunidad del bosque porque servía, cocinaba, lavaba los platos y recogía la basura, los trabajos que a nadie le gusta hacer",

A partir de esa terrible pérdida, comenzaron a protestar los grupos que desmienten la versión policial y acusan a la policía de Georgia de asesinar a Manuel Esteban, tanto su madre hermanos y compañeros de lucha exigen justicia, donde no sólo ya los disparos que arrojó la autopsia oficial, eran desproporcionados, ahora con esta nueva autopsia que evidenció disparos, demostraría un ensañamiento, incluso en el supuesto caso que el joven hubiera disparado contra toda una fuerza policial.

Actualmente diversos grupos defendores de los derechos humanos y del medio ambiente quieren llegar hasta las últimas consecuencias y desvelar este caso de violencia policial.

