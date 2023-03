(VIDEO) Venezolana sufrió violento ataque xenófobo en España. “Eres una machupichu, subnormal, indígena… basura"

01-03-23.-Una venezolana Adriana González y su esposo, sufrieron un violento ataque xenófobo por parte de dos mujeres en estado de ebriedad en España, Alicante el pasado 26 de febrero.El lamentable hecho se produjo cuando González conducía su vehículo en Rojales, y fue impactada por otro carro en contrasentido. Al bajarse del automóvil, las dos mujeres cargaron con insultos a la venezoloana al darse cuenta de sus raíces latinas.“Al bajarme del coche, se han dado cuenta de que era latina y pues, esto las ha hecho lívidas de la rabia”, expresó la joven venezolana, que emigró a España en el 2014.Logró documentar el ataque en un video que fue difundido en las redes sociales.“Eres una machupichu, subnormal, indígena… basura, tus antepasados comen arroz, no vales nada”, son algunos de los insultos registrados en el audiovisual, sin embargo, la agresión no se quedó en palabras sino que extrapoló a daños físicos.“Me han tirado por el suelo, me han golpeado, arañado y mordido. Tengo como resultado una rectificación de la lordosis cervical, mordidas y tengo un edema en la parte trasera de mi cabeza, un esguince de tobillo”, relató Adriana González.Asimismo, aseguró que inició un proceso penal en su contra por agresión, delito de odio y delito contra la seguridad vial.Diversos medios españoles repudiaron el vergonzoso hecho y exigen que se haga justicia en el caso que expone delitos de seguridad vial, racismo y xenofobia.“Esta secuencia es bochornosa, es lamentable, es racista y es inaceptable”, apuntó una de las moderadoras del canal Telecinco.