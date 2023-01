(VIDEOS) EEUU: Transmiten en TV asesinato a golpes del afroamericano Tyre Nichols a manos de 5 policías

Autoridades de la ciudad de Memphis (Tennessee, EE.UU.) publicaron este viernes varias grabaciones que muestran el arresto de Tyre Nichols, un joven afroamericano de 29 años que murió tres días después que varios agentes le propinaran una paliza durante un atasco de tráfico el pasado 7 de enero.



Los cinco expolicías que estuvieron involucrados en la detención del joven fueron acusados de asesinato en segundo grado. Actualmente, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. y Justin Smith, todos ellos afroamericanos, se encuentran bajo custodia y enfrentan además otros cargos, como asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial.





En uno de los videos, Nichols está en el suelo y es golpeado varias veces en la cabeza por los oficiales parados sobre él. En algunas de las caóticas imágenes se puede ver a los oficiales pateando a Nichols mientras yace en el asfalto.El hombre también fue sujetado y brutalmente golpeado, siempre en la cabeza, mientras aún se mantenía de pie.Los agentes lo rociaron con gas pimienta y utilizaron contra él pistolas Taser durante su arresto.Steve Mulroy, fiscal del distrito, indicó que a pesar de que cada imputado tuvo un rol diferente en el violento suceso, las acciones de todos ellos condujeron a la hospitalización y posterior muerte de Nichols.Tras la divulgación de las perturbadoras imágenes que revelan la violencia que sufrió el hombre a manos de los agentes, las autoridades estadounidenses temen que el país vuelva a sumergirse en nuevas manifestaciones contra la brutalidad policial."En una palabra, es absolutamente espantoso", dijo David Rausch, director de la Oficina de Investigación de Tennessee, al referirse al video del arresto. A su vez, la jefa de policía de Memphis, CJ Davis, confesó que no estaba preparada para lo que vio. "En mis 36 años en la aplicación de la ley, no creo haber presenciado el desprecio por un ser humano que se muestra en este video", dijo Davis.Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, envió sus condolencias a la familia del joven asesinado e instó a la ciudadanía a evitar que se produzcan disturbios a raíz de lo sucedido. Entretanto, en Georgia se implantó el estado de emergencia tras fuertes protestas, la semana pasada, por la muerte de un activista ambiental de 26 años, tiroteado por la Policía.Una vez que las grabaciones fueron publicadas, las calles del país se llenaron de manifestantes que no dudaron en mostrar su rechazo a la violencia policial. Las multitudes se concentraron principalmente en las grandes ciudades, sujetando pancartas y exigiendo responsabilidad por las muertes de personas que acaban convirtiéndose en víctimas de aquellos cuyo deber es proteger a la ciudadanía.





"Fin al terror policial" es uno de los lemas que se leen en los carteles que sostienen los manifestantes que se reunieron la noche de este viernes en Memphis, Sacramento, Los Ángeles, Atlanta, Filadelfia o Seattle. Cuando la multitud empezó a congregarse en Nueva York, el alcalde de la urbe, Eric Adams, llamó a la calma. "Si necesitan expresar su enojo e indignación, háganlo de manera pacífica", solicitó.