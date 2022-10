Rafael Uzcátegui (PPT): Informe de la Misión de la ONU pega contra la pared al gobierno

Rafael Uzcátegui, secretario general de Patria Para Todos (PPT) Credito: RFA

04-10.-El secretario general del Partido Patria para Todos (PPT), Rafael Uzcátegui, expresó que el tercer informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pega contra la pared al gobierno nacional.



En una entrevista ofrecida este martes 4 de octubre al programa Punto y Seguimos, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias, Uzcátegui dijo que hay campañas como el cómic de Súper Bigotes (inspirado en el presidente de la República, Nicolás Maduro en su enfrentamiento con EEUU), que tratan de “banalizar” la vida política venezolana, haciendo que se ignoren los temas principales.



“Seguramente (el gobierno) va a tratar de responder (al informe realizado por la Misión de la ONU) porque esto lesiona y afecta sus planes que tienen que ver con la apertura económica. Necesita precisamente de los países que tienen un peso importante en el colectivo de las naciones unidas”, aseguró Uzcátegui.



En ese sentido, criticó que la ONU “no se preocupa” por otras situaciones del mundo “sumamente graves”, como los derechos humanos en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, Haití o Colombia, “donde todos los días hay muertos, a pesar de la victoria de Petro”.



“Bancarrota moral”



A juicio del secretario general del PPT, hay una especie de “bancarrota moral” en el interior del gobierno nacional, así como en el Partido Socialista Unido de Venezuela.



Sobre este asunto apuntó que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, no dijo el nombre del “pran” (líder negativo) que contactó a sicarios para secuestrar, asesinar y desaparecer el cadáver de Carlos Lanz, sociólogo.



“De ese ‘pran’ nunca apareció el nombre. Parece ser que proveer sicarios es una actividad legal porque el fiscal no habló sobre el nombre del ‘pran’. Señalan que es un ‘pran’ del Tren de Aragua, que fue desde (la cárcel) Tocorón, pero tiene nombre y apellido. Si está en Tocorón está preso, debió abrirse una averiguación a esa persona y todo lo contrario, lo que se ha hecho es ocultar”, expresó Uzcátegui.



Además, refirió que si se hace un ejercicio de leer las noticias desde enero de 2022 hasta la fecha, se encontrará que hay una “situación interna” en el gobierno.



“Hay varios diputados que han renunciado para evitar que haya un debate en la Asamblea Nacional (AN). De esa manera corren la arruga con el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU”, declaró el representante del PPT.



Enfatizó que lo único que le preocupa al gobierno de Venezuela es si dicho informe afecta su política de tratar de llegar al mercado de las inversiones, además de entenderse con los sectores que hacen mayoría junto con ellos en la AN.

