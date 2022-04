A pesar de la boleta de excarcelación aún no han liberado a Rodney Álvarez. Su libertad depende de "una llamada"

14-04-22.-El ex-trabajador petrolero preso injustamente desde hace 11 años, Rodney Álvarez, sigue a la espera de su libertad que depende de “una llamada” del Ministerio de Servicios Penitenciarios según lo denuncian activistas defensores de los derechos humanos.El Ministerio Público solicitó la libertad plena del dirigente sindical según lo afirma la solicitud hecha por el fiscal del caso Regino Cova, oficio que fue difundido por tarek Willian Saab, titular del Ministerio Público.Familiares, activistas y amigos estuvieron presentes en el Palacio Justicia, esperando la liberación de Rodney Álvarez: "Nunca llegó, porque a pesar de haber ya una orden de excarcelación, las autoridades de El Rodeo II no autorizan su liberación. Otra arbitrariedad más -una más!- en casi 11 años de injusta prisión", señaló Ángel Arias a través de su cuenta en Twitter."Aún con boleta de excarcelación siguen violando los DDHH de Rodney, siguen aplicándole retardo procesal. Exigimos al Ministerio de Servicios Penitenciarios la liberación inmediata de Rodney Álvarez y al tribunal declarar su inocencia y absolución de un crimen que no cometió", reclamó la usuaria 'Militante de la vida'en la mencionada reed social.Por su parte, el periodista Vladimir Villegas aseguró en su cuenta de twitter que conversó con el Fiscal General y le reiteró que la solicitud del Ministerio Público es libertad plena para Rodney Álvarez."Acabo de conversar vía telefónica con el Fiscal General @TarekWiliamSaab, quien me ratifica que su Despacho solicitó la libertad plena de Rodney Alvarez , que no se pidió una medida sustitutiva, como se ha informado", afirmó Villegas