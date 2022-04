Al preso político Eudis Girot lo trasladaron a la cárcel de La Planta: "Necesito verlo y que le den asistencia médica", pide su esposa

Credito: CP

11-04-22.-El preso político del sector petrolero se encuentra complicado de salud por problemas cardiacos, agravados desde el pasado miércoles cuando lanzaron una bomba lacrimógena en el calabozo donde se encontraba en el Palacio de Justicia



La peregrinación de Rosario Ríos, esposa del dirigente sindical petrolero y preso político Eudis Girot, parece no tener fin. Después de haber sido trasladado desde la cárcel de El Rodeo hasta la cárcel de La Planta, el pasado viernes 8 de abril, no ha podido verlo, ni constatar su estado de salud.



Este domingo el custodio le dijo que estaba bien y le recibió las cosas que ella le llevó. “No he podido verlo, no he podido hablar con él, no he recibido ni siquiera una llamada para escucharle la voz. Sigo preocupada y sigo pendiente”, subrayó Ríos.



“Yo lo único que necesito es verlo y que le den asistencia médica; a Eudis debe evaluarlo un cardiólogo”, enfatizó.



En la celda donde se encontraba Girot a la espera de audiencia -en la sede del Palacio de Justicia en Caracas- lanzaron una bomba lacrimógena el pasado 6 de abril, lo que empeoró su condición de paciente hipertenso.



“Aproximadamente a las 5:00 p.m. una bomba lacrimógena fue lanzada en el recinto causando asfixia y desmayos en todos los recluidos, pidieron ayuda y solo recibieron las risas de los guardias”, denunciaron familiares y organizaciones que acompañan a los presos.



Girot, directivo sindical de la FUTPV (Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela), tiene dos años preso. Una parte de ellos la pasó en la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Caracas. Otra parte, en la cárcel de El Rodeo II. Familiares y amigos esperan que sea absuelto por falta de pruebas, pero las audiencias por venir son continuamente aplazadas.



“Él estaba muy alterado. Temía arritmia y presión en el pecho” después del ataque con la bomba lacrimógena. “Este lunes vuelvo a ir a La Planta a ver qué respuesta me dan, y que en nombre de Jesús, me permitan verlo”. Insiste en que “debe ser evaluado por cardiólogos”.



“Yo pido una medida: que pueda estar en casa y terminar la audiencia que falta en paz”, reiteró.

