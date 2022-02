Maestro desmintió que joven deportista muerto en El Valle se enfrentó a la PNB

Diego Delgado Credito: RFA

10-02-22.-Un maestro de la infancia de Diego Delgado, dirigente deportivo de la parroquia El Valle (Caracas) y presuntamente asesinado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), aseguró que el joven de 31 años de edad no se enfrentó al organismo de seguridad.



En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticas esta persona dijo que el miércoles 9 de febrero Delgado se dirigía a la casa de su mamá y en medio de un callejón se encontró a los policías «quienes les dispararon sin mediar palabras».



Elizabeth Batista, familiar de Delgado, expresó a través de un comunicado que el dirigente deportivo daba clases de baloncesto a los niños de la comunidad sin recibir ningún pago.



«Mi primo Diego delgado era un muchacho sano (…) Esto me tiene el corazón partido», escribió Batista.



Agregó que el asesinato de Delgado ocurrió detrás de su casa «mi hijo de 13 años lo acababa de mandar a llevarle una sopa a mi mamá. Pudo ser mi hijo. Esto no se lo deseo a nadie. Salí como loca porque la policía sin mediar palabras le dispararon en la cabeza. El camino es muy estrecho, no había salida».



Finalmente, en nombre de la familia, Batista pidió que se haga justicia por la muerte de su primo.



También se conoció que la familia de Diego Delgado pidió ayuda económica para poder pagar el sepelio.



Cacerolazo

Luego de la muerte de Delgado habitantes de la parroquia El Valle realizaron un «cacerolazo» para «correr» a los efectivos policiales del lugar.



En un video colgado en Twitter se aprecia un forcejeo en medio de una calle de la parroquia El Valle para poder dar salida a varias motocicletas conducidas por los funcionarios.



Durante la protesta los vecinos de la zona gritaban «justicia, justicia, justicia» una y otra vez, mientras que los efectivos policiales se iban del sitio.

