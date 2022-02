PCV denuncia silencio institucional a un mes del asesinato de dirigente en Apure, José Urbina

0-02-22.-A un mes del asesinato del dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), José Urbina, en Puerto Páez, estado Apure, la Red de Comunicación Popular Revolucionaria denuncia silencio por parte de las autoridades e instituciones del Estado y exige justicia.



"El Ministerio Público (MP), los cuerpos de seguridad y las instituciones competentes no se pronunciaron ante este hecho. El 14 de enero, una delegación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela consignó una comunicación dirigida al ciudadano Fiscal General de la República, Dr. Tareck William Saab, para solicitar una investigación a fin de identificar, capturar y castigar a culpables intelectuales, materiales y cómplices de este homicidio", dice parte del comunicado.



A continuación el comunicado:



El 10 de enero de 2022, el dirigente comunitario y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) José Urbina, fue asesinado a tiros por un grupo de personas armadas, hasta ahora no identificadas,dentro de su vivienda en Puerto Páez, estado Apure.



Este crimen conmocionó a toda la sociedad venezolana, y en especial al sector de las y los comunicadores alternativos y comunitarios. Urbina era el director de la emisora Frontera 92.5 FM.



En noviembre de 2021, José Urbina denunció que habitantes de ese municipio eran víctimas de allanamientos y detenciones arbitrarias, por parte de efectivos de la fuerza pública en sus operativos dirigidos a combatir grupos armados irregulares transfronterizos que operan en la zona, a los que el gobierno nacional ha denominado Tancol.



Urbina señaló en ese momento, que recibió amenazas de un efectivo dela Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por manifestar pacíficamente en rechazo de lo que consideró montajes de falsos positivos contra los lugareños.



«Hago la denuncia sobre el ciudadano teniente coronel Ramón Sánchez,comandante del destacamento de la Guardia Nacional acantonado en Puerto Páez, estado Apure, en donde me acaba de amenazar directamente ante gran cantidad de público, porque estamos haciendo una protesta pacífica», alertó Urbina en un video difundido en redes sociales.



El Ministerio Público (MP), los cuerpos de seguridad y las instituciones competentes no se pronunciaron ante este hecho. El 14 de enero, una delegación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela consignó una comunicación dirigida al ciudadano Fiscal General de la República, Dr. Tareck William Saab, para solicitar una investigación a fin de identificar, capturar y castigar a culpables intelectuales, materiales y cómplices de este homicidio.



A su vez reiteraron, una solicitud de reunión al ciudadano Fiscal General de la República, para tratar los casos de cuatro asesinatos de militantes comunistas en los últimos seis años, los cuales se mantienen impunes y sin investigar por parte del Ministerio Público.



A un mes del ajusticiamiento de José Urbina, el Estado venezolano aún guarda silencio. El Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.



La familia de José Urbina y sus camaradas de militancia tienen derecho a saber porqué lo asesinaron y a exigir que se encuentre a los responsables y sean castigados.Desde la Red de Comunicación Popular Revolucionaria, también exigimos justicia para José Urbina y advertimos que la inacción del Estado ante el vil asesinato de un comunicador alternativo, nos pone en riesgo a tod@s l@s que ejercemos el periodismo comunitario, no gubernamental ni al servicio de ninguna empresa de comunicación.



Caracas, 10 de febrero de 2022.



Red de Comunicación Popular Revolucionaria



¡No callaremos! ¡Justicia para José Urbina!