Hoy se cumplen18 meses de la desaparición de Carlos Lanz. Familiares y amigos exigien que se esclarezca el caso

09-02-22.-La familia de Lanz agradeció a quienes recuerdan que el dirigente no está junto a su familiaEste 8 de febrero se cumplieron 18 meses de la desaparición del dirigente político de izquierda Carlos Lanz en extrañas circunstancias en su residencia en el estado Aragua.Familiares, amigos y dirigentes de izquierda recordaron su desaparición en Twitter y exigieron que se esclarezca el caso."Hoy 18 meses después, mi padre sigue extrañamente, enigmaticamente, inaceptablemente desaparecido.Hoy en nombre de mis hermanas y de nuestras madres quería agradecer de ❤️ la constancia de quienes día a día reclaman, recuerdan que un personaje como Carlos Lanz no está en casa", manifestó Alex Lanz, hijo del dirigente desaparecido."Los revolucionari@s no podemos permitir que se instaure la barbarie.Basta de miedos y silencios porque hoy es Carlos Lanz mañana es otro revolucionari@", alertó Mayi Cumare en su cuenta de Twitter.Por su parte, el periodista y conductor de televisión, Walter Martínez, recordó a través de su cuenta en la red social que "van 18 meses de la desaparición del compatriota Carlos Lanz sin que ninguna de las autoridades venezolanas hayan dado luz sobre su misterioso paradero ni menos aun, apuntan a los responsables."