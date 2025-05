Efemérides 9 de Mayo: El presidente adeco, Rómulo Betancourt, ilegaliza al PCV y al MIR (1962)

Días del Recuerdo y la Reconciliación en Conmemoración de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental y en Rusia se celebra la Victoria sobre el Nazismo (8 y 9 de Mayo) . El 8 de mayo de 1945, es la fecha en la que los Aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi. Se conmemora en Europa Occidental. En Rusia el día 9 es la celebración de la Victoria sobre el Nazismo (obtenida por la Unión Soviética - URSS) y se suele realizar un gran desfile militar en Moscú. Estas jornadas los días 8 y 9 de mayo recuerdan la finalización de la guerra y se hacen en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial, que fueron millones de personas. Es un día de júbilo por la victoria sobre el nazi-fascismo. Se asocia también a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Este día, como en otros años, nos encuentra sin habernos podido librar de las guerras; unas veces en el Oriente Medio, otras en África, en naciones invadidas en otras regiones del mundo o sacudidas por guerras civiles... Esta vez resalta la grerra de Rusia contra Ucrania, donde, una vez más los gobiernos y factores de poder dirimen sus disputas con la sangre de la población y con los soldados que otros controlan desde sus despachos. Pero una vez más, que sirva la fecha para promover la paz, la cooperación internacional y regional (en lugar de la guerra); los valores democráticos, los derechos humanos y la libertad como derecho fundamental de los pueblos y de sus naciones, la mediación para detener los conflictos y las protestas ciudadanas en pro de la detención de las guerras. Día de Europa. En 1985 Jefes de Estado y de Gobierno europeos deciden en Milán conmemorar el 9 de mayo como "Día de Europa", en recuerdo de la "Declaración Schuman" (1950), considerada la idea semilla de la primera Unión Europea. Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, en su Declaración, hizo propuestas para la administración conjunta del carbón y el acero (inicialmente entre Francia y Alemania), así como la distribución equitativa de estos productos entre países que los necesitasen. Por otro lado, el acuerdo planteaba una mejora de la calidad y condiciones de vida de los empleados en estas industrias. La idea fue respaldada por Italia, Alemania, Bélgica, Francia, entre otros países. Se considera que aquello abrió camino al nacimiento de la cooperación económica y política entre naciones europeas (Unión Europea). Sin embargo hay fuerzas políticas y sociales que cuestionan las bases de la Unión Europea por distintos motivos. Día Internacional de las Aves. Tiene como finalidad generar conciencia en la población del mundo, respecto al cuidado y la conservación de las especies de aves y de sus hábitats naturales, tomando en cuenta aspectos como su papel en la polinización, en el control de plagas de insectos, entre otros beneficios que aportan, y alertar sobre la cantidad de especies de aves que se encuentran en peligro de extinción por las actividades humanas. Jornada de Acción por la Niñez: se realiza todos los 9 de mayo desde el año 2017, en la que se impulsa a la realización de acciones para poner la situación de la niñez en la agenda política y mediática. En este día preguntamos: ¿Qué jornada realizará el ejército genocida de Netanyahu, a cuantos niños palestinos matará en Gaza? ¿Y qué dirán o harán los gobiernos de los países, las instituciones mundiales y las organizaciones internacionales promotoras de la Jornada de Acción por la Niñez? Día de Goku en Japón. Es una fecha de celebración de los fanáticos de las animaciones de Dragon Ball. En 1502, Cristóbal Colón realiza su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, es decir al continente Americano. En 1605 en España se publica la primera parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre del español Miguel de Cervantes Saavedra y la más destacada de la literatura española y de las principales de la literatura universal. En 1781, España reconquista la península de La Florida, en Norteamérica, retomando su control tras la batalla de Pensacola contra los británicos, en medio de las confrontaciones que se dieron durante la Revolución por la independencia de los Estados Unidos. En 1836, nació Ferdinand Monoyer (f. 1912), quien fue un oftalmólogo francés conocido por sus inventos para medir y probar la agudeza visual. Introdujo la unidad de medida de la dioptría en 1872 e inventó la tabla de Monoyer, usada para probar la agudeza visual. En 1837 se promulga oficialmente la Confederación Peruano-Boliviana. En 1837 se promulgó oficialmente la Confederación Peruano-Boliviana. Ese mismo día, Andrés de Santa Cruz, asume como "supremo protector". En 1851 en Venezuela, son ingresados al Panteón Nacional, los restos mortales de Francisco Rodríguez del Toro. Fue un general de división del ejército libertador de Venezuela. También conocido como el Marqués del Toro. Firmante del Acta de Independencia. En 1883, nació José Ortega y Gasset (f. 1955), uno de los filósofos y ensayistas más importantes de la historia de España. Principal exponente de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica, situado en el movimiento del novecentismo. Fue influido por el neokanticismo de Hermann Cohen y Paul Natorp. Entre sus obras: La Rebelión de las Masas, Meditaciones del Quijote, El Hombre y la Gente y Estudios sobre el Amor... En 1939, nació Ricardo Aguirre (f. 1969) "El Monumental" o el "Padre de la Gaita" , un cantante, compositor, músico, maestro, director de orquesta, locutor y arreglista venezolano, que compuso el himno de la gaita de la región zuliana de Venezuela: "La Grey Zuliana". Escuchar. En 1943, en Changjiao (provincia de Hunan) el Ejército Expedicionario Japonés al mando del general Shunroku Hata comienza cuatro días de Masacre de Changjiao, en que 30 mil hombres, mujeres y niños fueron violados y asesinados. Masacres como ésta también fueron perpetradas por los nazis y en el siglo XXI, el gobierno de Israél encabezado por Netanyahu ya supera esa cantidad de asesinatos en la Gaza palestina. En 1945 el ingeniero y médico neerlandés Willem Johan Kolff (1911- 2009) diseña el primer riñón artificial. Fue un médico norteamericano de origen neerlandés, cuyos aportes fueron un gran avance para poder mantener la vida por medios artificiales, mediante la sustitución de funciones de órganos ausentes, en este caso de función renal. En 1948 se instaló en Costa Rica, bajo la presidencia José Figueres Ferrer, la Junta Fundadora de la Segunda República. En 1949 se adoptó su Constitución Política, tras una Guerra Civil, entre cuyas disposiciones fue abolido del ejercito costarricense, lo que convirtió a Costa Rica en el primer país del mundo en suprimir las Fuerzas Armadas (sólo tiene un cuerpo policial de carácter civil). En 1960, se autoriza por primera vez en EEUU la venta de una píldora anticonceptiva, lo que además de facilitar la regulación del crecimiento poblacional, permite a las mujeres una herramienta de planificación familiar y autocontrol de su vida reproductiva, lo que representa también una "revolución sexual" favorable a los derechos de la mujer. En 1960, un grupo de profesores de la facultad de Economía de la UCV efectúa su adhesión a la izquierda de Acción Democrática que posteriormente tomará el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Emiten un documento que analiza y toma posición ante la situación nacional, reafirmando la defensa de los recursos venezolanos frente al capitalismo extranjero. Le exigen al Gobierno independencia económica, reforma agraria e industrialización del país. Entre los firmantes estuvieron Héctor Malavé Mata y Alarcón Fernández. El MIR fue un partido político venezolano de izquierda, de tendencia marxista y antiimperialista, fundado el 8 de mayo de 1967. Fue fundado por un grupo de ex militantes del partido Acción Democrática (AD), quienes se separaron de Acción Democrática por desacuerdo con la línea política que estaba siguiendo, considerada proimperialista. En 1961, el presidente adeco Rómulo Betancourt clausura la agencia de noticias internacional Prensa Latina y prohibe sus actividades en el territorio venezolano, por considerarlas favorables a la subversión en Venezuela. Betancourt emprendió en el país una campaña anticubana y anticomunista. En 1962, en Venezuela, el entonces presidente Rómulo Betancourt (AD) ilegaliza al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) , lo que recorta severamente la vida democrática y abona el desarrollo del conflicto armado en el país. En 2022 y 2023 el PCV venía denunciando la fragua de un nuevo intento de quitarle la legalidad, ésta vez por el gobierno de Nicolás Maduro y 62 años después de su ilegalización por el gobierno adecó, el Partido Comunista de Venezuela ha sido despojado de su tarjeta electoral y de sus siglas por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Supremo de Justicia, órgano que le ha otorgado la representación del PCV a una directiva Ad Hoc compuesta por allegados al partido de gobierno de Maduro, el PSUV. (PSUV): https://www.aporrea.org/ideologia/n380328.html https://www.aporrea.org/actualidad/n382394.html https://www.aporrea.org/ideologia/n376209.html https://www.aporrea.org/actualidad/n380759.html Algo similar se ha producido con otros partidos de izquierda en años recientes desde el momento en que decidieron asumir posiciones críticas u oponerse a las políticas del gobierno actual, a las que califican de "antiobreras". En 1967, el cardiocirujano René Favaloro realiza en EEUU la primera operación de bypass de arterias coronarias. La primera operación de bypass había sido realizada en arterias del cuello por el neurocirujano argentino Alfredo Carrea, en 1951. En1978, ocurre el asesinato del Primer Ministro italiano, Aldo Moro en Roma. Fue jefe del gobierno de Italia en dos perídos. Secuestrado por las Brigadas Rojas el líder de la Democracia Cristiana en ese país pasó casi dos meses cautivo del grupo clandestino. Este suceso fue recogido en el libro El Caso Moro (autor Leonardo Sciascia), basándose en cartas que le permitían enviar al rehén para solicitar que se intercediese por la libertad de brigadistas presos de la organización de los captores. Al no llegarse a un acuerdo asesinan a Moro. En 1983, en Venezuela, los candidatos a la presidencia Jaime Lusinchi de Acción Democrática y Rafael Caldera de COPEI, realizan un debate presidencial televisado para debatir sobre la crisis económica y las posibles soluciones. En 1986, se inauguran los Túneles de La Planicie, que conectan la vía entre la capital venezolana situada en el valle de Caracas y La Guaira en el litoral. En 1991, en Venezuela, se creó la Fundación Instituto Jardín Botánico, centro de investigación botánica que alberga el Herbario Nacional de Venezuela, con la mayor colección de referencia de la flora venezolana y de otros países latinoamericanos (y de otros continentes) con centenares de miles de especímenes. Al mismo tiempo, el Jardín Botánico de Caracas, es un museo vegetal y en él se encuentra la Biblioteca Henri Pittier, especializada en la Botánica. En 1994 Nelson Mandela asume como el primer presidente negro y electo de Sudáfrica. Fue un abogado, activista contra el apartheid que había sido mantenido en prisión por muchos años. También fue el primero presidente en resultar elegido por sufragio universal en el país africano tras la derrota del régimen racista de apartheid, de cuyo desmantelamiento se encargaría como mandatario. Su formación política era de corte nacionalista africano y de orientación marxista, presidió el Congreso Nacional Africano (CNA) entre 1991 y 1997, y a nivel internacional fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) entre 1998 y 2002. En 1997 en Estados Unidos nace Emma, la primera bebé genéticamente modificada, nacida de una pareja que realizó un experimento de reproducción asistida utilizando material genético de una segunda madre. En 2003, Japón lanza la sonda espacial 'Hayabusa', con la misión de recoger muestras de un asteroide cercano a la Tierra llamado 'Itokawa' y traerlas a la Tierra para su análisis. En 2003, muere Pedro Zarco, cardiólogo español, introductor del cateterismo y de nuevas técnicas de exploración del corazón en España, así como luchador por la prohibición de las armas nucleares. Autor del libro ‘Exploración clínica del corazón’, contribuyó a deslindar la cardiología de la medicina interna. Catedrático de Cardiología y Académico de la Real Academia de Medicina publicó más de 250 trabajos y escribió más de 10 libros. Fue miembro de la Asociación Internacional Médicos por la Prevención de la Guerra Nuclear, que en 1985 recibiría el Premio Nobel de la Paz. La Asociación de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear preparó un estudio por el que un tribunal internacional pudiera declarar ilegales las llamadas armas nucleares, basándose en que "no existe posibilidad de sobrevivir a una guerra nuclear", según los informes médicos. El régimen franquista le había retirado el título de profesor, que sólo recuperó a la muerte del dictador. En 2004, el presidente de Chechenia, Ajmad Kadírov, muere en un atentado en Grozni, durante los festejos del 59 aniversario de la victoria de Rusia en la II Guerra Mundial. El atentado ha mata a 32 personas, entre ellas el presidente de Chechenia pro ruso, Akhmad Kadyrov. En 2011 murió Lidia Gueiler Tejada (n. 1921), que fue presidenta de la República de Bolivia desde 1979 a 1980, siendo la primera mujer en presidir ese país y la segunda mujer en la historia de América Latina. En Argentina 2012, se aprueban leyes para la Identidad de Género y para la Muerte Digna. En 2019, el papa Francisco firma una norma que obliga a denunciar cualquier presunto abuso sexual o de poder por parte de un clérigo. La orden vaticana obliga a informar a instancias religiosas superiores tales actos, la celeridad en las investigaciones tanto de delitos sexuales como de poder y la protección y asistencia a los denunciantes. El documento dispone la creación de un sistema accesible a cualquiera que quiera realizar una denuncia, bajo total protección y asistencia a los denunciantes. Esta medida, aunque tardía, responde a los continuos encubrimientos que se han dado en la Iglesia en torno a la práctica de actos tan condenables por parte de sacerdotes. En los EEUU en 2020: Murió el legendario cantante y pionero del Rock and Roll, Little Richard. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n355020.html Video con canciones En 2022, Rafael Uzcátegui, dirigente histórico del PPT, declara que "Aporrea no la pueden desaparecer, porque no es un negocio, Aporrea es una trinchera de lucha" , con motivo de su XX Aniversario. Uzcátegui fue privado de su representación del partido por el CNE de Nicolás Maduro. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n373501.html En 2024 estudiantes de toda Europa realizan protestas contra la guerra de Gaza, sumándose a las que ya se venían produciendo en los EE.UU y en otros países. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392766.html Universidades españolas también se suman a protestas antisionistas. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392762.html