Efemérides 4 de Mayo: El Carupanazo - Ajusticiamiento de estudiantes del Liceo Sanz (Venezuela 1962)

Campaña Mundial por la Educación. Seguimos en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), iniciada éste año 2025 del 28 de abril al 05 de mayo, bajo el lema "Defiende la Educación, apaga la Emergencia". Tiene el objetivo de promover, defender y trabajar por el derecho a la educación. Según datos de UNICEF, en el mundo todavía hay cientos de millones de niños y adolescentes que no tienen acceso a la escuela o no pueden completar su educación. Entre las causas principales de ello están la pobreza y el atraso, la discriminación, las emergencias naturales y climáticas, las guerras y conflictos armados. Por eso, en este día, se hace un llamado superar estas causas y a sumar esfuerzos o unirse en la lucha para garantizar el derecho a la educación en todas partes, con el concurso de las comunidades educativa, organizaciones de la sociedad civil, gremios de la educación, gobiernos y fuerzas políticas para conseguir el pleno disfrute del pleno derecho a la educación en todo el mundo. El movimiento promotor de la fecha, surge del Foro Mundial de la Educación, cuyo objetivo es promover y defender la educación como derecho humano básico. El Lema de 2025 pone como foco principal la Educación en Emergencias. En la actualidad, más de 75 millones de niñas y niños en todo el mundo han visto interrumpida su educación debido a conflictos, desastres naturales y otras crisis humanitarias. Estas emergencias no solo privan a la infancia de su derecho a aprender, sino que también ponen en riesgo su futuro y el desarrollo de sus comunidades. Ver: SAME Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales y Día Internacional de los Bomberos. El Día del Combatiente de Incendios Forestales e conmemora cada 4 de mayo, desde 1999, siendo una fecha establecida a partir de un incendio ocurrido en Canadá en 1998 donde fallecieron cinco combatientes de una brigada forestal. La labor de los que combaten los incendios forestales viene cobrando cada vez más importancia a medida que los desajustes del cambio climático tienen a provocar incendios más frecuentes y de mayor intensidad en muchas regiones del mundo. La fecha de la celebración coincide con la del Día de San Florián, considerado el Santo Patrono de los Combatientes. En cuanto al Día del Bombero, los días de homenaje difieren de país a país, y en Venezuela el día nacional de los bomberos es el 20 de agosto. Aunque la mayoría de los cuerpos de bomberos pertenecen al servicio público que se ocupa de las alarmas de incendio y de la extinción del fuego, también se ocupan de socorrer a las personas en casos de incidentes o riesgos, de las inundaciones, de las emergencias por derrames de materiales peligrosos, el salvamento y rescate de personas, situaciones por escapes de gas y hasta de los que quedan atrapados en ascensores. Los bomberos pueden ser asalariados o voluntarios que trabajan de manera gratuita y muchas de sus tareas son compartidas con cuerpos de defensa civil, aunque tienen sus especialidades para las que están debidamente entrenados y entrenadas. Día de Star Wars o de La Guerra de las Galaxias. Celebrado por los y las fans de la saga de películas, historias y videojuegos de aventuras en el espacio interestelar y ciencia ficción). Día de la Juventud en China. Es una celebración que se efectúa cada 4 de mayo para conmemorar el Movimiento del Cuatro de Mayo de 1919, que tuvo que ver con las protestas de los estudiantes en la Plaza de Tian'anmen, situada en la capital Pekin (o Beiging). En el año 1919 en Pekín (China), esa manifestación nacionalista contra la transferencia de los intereses alemanes a Japón abre paso a la reivindicación de la independencia de China.Tal movilización, donde destacó la generación juvenil, marcó el inicio del proceso de la revolución antiimperialista y antifeudal en la gran nación asiática. Esta efeméride fue establecida por el gobierno chino en 1949. Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante, se celebra el primer sábado de mayo. Es una patología inflamatoria, crónica y progresiva de origen inmunitario que afecta al 1% de la población a nivel mundial. Se caracteriza por una degeneración e inflamación crónica, de los tejidos de las articulaciones de la columna vertebral y sacroilíacas. En el año 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. En 1521, murió Fray Pedro de Córdoba (f. 1482). Fue un misionero y fraile dominico español al que se le atribuye haber sido el "primero en denunciar los abusos a los indios en el Nuevo Mundo", desde adentro de lo que fue el imperio español. Como vemos, a los indios ni siquiera se les concede haber sido los primeros en quejarse de la conquista y sus atropellos, por vivirlos en carne propia. En 1795, nació José Gregorio Monagas (f. 1858). Fue un político y militar venezolano, presidente de Venezuela entre 1851 y 1855. Junto con su hermano José Tadeo Monagas, marcó la etapa histórica de Venezuela conocida como la de la "Oligarquía Liberal" o el "Monagato". En 1886 en Chicago (Estados Unidos) sucede una gran protesta obrera denominada Revuelta de Haymarket, como continuidad de la huelga general iniciada tres días antes. Ese día se produjo una masacre de cuya conmemoración surgió el 1ro de Mayo (inicio de la huelga) que se celebra en todo el mundo (menos en Estados Unidos) como Día Internacional de los Trabajadores. La Revuelta de Haymarket marco un hito importante en la historia del movimiento obrero y la lucha por los derechos laborales en Estados Unidos a partir del reclamo de la jornada laboral de ocho horas. Durante una manifestación en la plaza Haymarket, una bomba explotó, causando varias muertes, tanto de manifestantes como de policías, de lo que se derivó un juicio controversial que condenó a muerte a varios obreros anarquistas considerados en el movimiento obrero como inocentes de cualquier responsabilidad en el hecho y que fueron conocidos como los "Mártires de Chicago". En 1914 nace Marguerite Duras (f. 1996) en Saigón, Indochina (actual Viet Nam). Fue una novelista, dramaturga, guionista y directora de cine, autora de las novelas "El amante" e "Hiroshima mon amour", entre otras, traducidas a casi todos los idiomas. En 1915 nace Mathias Goeritz (f. 1990). Fue un pintor alemán y escultor muy destacado en el arte en la segunda mitad del siglo XX. Realiza junto al arquitecto Luis Barragán las Torres de Ciudad Satélite y coordina la ejecución de esculturas de la Ruta de la Amistad para las olimpiadas de 1968. En 1916, en Oriente Próximo, las potencias colonialistas Francia y Gran Bretaña toman como suya la región. Francia toma como protectorados Siria y Líbano; mientras Gran Bretaña toma Palestina, Cisjordania e Irak. Se reparten dos zonas de influencia y décadas después los británicos crearían un gran problema dando paso a la creación del Estado de Israel que hoy se manifiesta con el genocidio del pueblo palestino en Gaza. En 1918, nació Ana Enriqueta Terán (f. 2017), una poetisa y diplomática venezolana. Sus principales primeras influencias fueron los clásicos españoles (Góngora y Garcilaso de la Vega...), y posteriormente la poesía francesa de Rimbaud y Baudelaire. Perteneció a la llamada "Generación del 18". Entre sus obras: Antología poética (2005), Construcciones sobre basamentos de niebla (Monte Ávila Editores, 2006), Piedra de habla (2014), de la Biblioteca Ayacucho. Fue casi centenaria. En 1925, nació Luis Herrera Campins (f. 2007), quien fue presidente de Venezuela entre los años 1979 y 1984 (social-cristiano militante del partido COPEI). Fue abogado, periodista y político. Entre sus adeptos se le atribuyó haber sido "el Presidente Cultural", por considerar éstos que se había destacado en importantes aportes a la cultura venezolana. Durante su gobierno ocurrió la devaluación del bolívar conocida como el Viernes Negro en febrero de 1983, lo que dio inicio a una profunda crisis del modelo económico venezolano. También se le señaló por algunos hechos represivos y violaciones de derechos que ocurrieron durante su período presidencial. En 1926, nace Humberto Orsini (f. 2017). Fue un dramaturgo venezolano que fundó en el año 1953 el Grupo de Teatro Máscaras; co-fundó y dirigió el Curso de Capacitación Teatral de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, UCV. En 1928, nace Lourdes María Dubuc Texier. Es una Licenciada en Educación, Mención Planificación Educativa (UCV,1985) y MSC Andragogía (URU, 1987). Es cronista. La ganadora del "Trujillano del Año 2013" de Diario de Los Andes, ha sido promotora de los valores, costumbres y tradiciones propias, impulsó el acervo cultural y social de Boconó. En 1929 fallece el industrial alemán Karl Benz, quien patenta el primer automóvil diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. Funda la famosa fábrica de autos de esa marca (n. 25 de noviembre,1844). En el año 1938, murió Jigorō Kanō (n. 1860). Fue un japonés muy destacado en las artes marciales, creador del judo. En 1949 se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por acuerdo firmado de manera inicial por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Francia. Aunque el objetivo formalmente establecido fue el de "salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos" (las naciones integrantes), se ha involucrado en invasiones y operaciones intervencionistas en el mundo contra otras naciones que no la agredieron. Luego se ha ido ampliando a varios otros países europeos. En el año 1959, tuvo lugar la Primera entrega de los Premios Grammy en la historia. En 1962, en Monagas, Venezuela, sucede El Carupanazo. Fue una insurrección militar de orientación de izquierda, contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Es calificado de izquierdista porque Betancourt acusó a grupos políticos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y aprovechó para su ilegalización. Estos partidos promovían una agenda revolucionaria y se oponían al gobierno de Rómulo Betancourt, al que acusaban de traicionar los ideales democráticos de 1958. Los sublevados ocuparon la ciudad de Carúpano y difundieron un manifiesto en nombre del Movimiento de Recuperación Democrática, con el objetivo de derrocar al gobierno. Betancourt enfrentó el levantamiento y ordenó la prohibición del MIR (surgido como ruptura de izquierda del partido de Rómulo, AD) y el PCV en todo el país. Hubo otras insurrecciones militares en la misma época, como El Porteñazo, que también tuvo influencia de sectores de izquierda e inspiración de sectores participantes en la revolución cubana. En 1962 fueron ajusticiados los jóvenes Alberto César Millán Marcano, de 18 años de edad y José Rafael Guerra Silva de 19 años por agentes de la Dirección General de Policía (Digepol) y activistas de Acción Democrática y Copei, quienes en total estado de embriaguez y armados con fusiles, cabillas, palos y machetes cometieron el crimen. Eran estudiantes del Liceo Sanz de Maturín. Hubo 17 heridos. Coincicieron estos hechos con El Carupanazo y un grupo de estudiantes del liceo Sanz en Maturín protestó contra el gobierno obstaculizando el tránsito en la calle, siendo reprimidos. En el asalto al plantel, hirieron a 17 estudiantes y empleados, y asesinaron a los liceistas José Rafael Guerra y Alberto César Millán con pistolas y machetes. En 1966, se fundó la Cinemateca Nacional de Venezuela por la directora y productora de cine venezolana Margot Benacerraf. En 1968, nace Eduardo Pérez. Es un venezolano, grande liga, exreceptor de béisbol profesional y actualmente entrenador de banco de los Atlanta Bravos en Grandes Ligas y mánager de los Tigres de Aragua en la LVBP. Anteriormente jugó en Grandes Ligas con los Atlanta Braves, Cleveland Indians y Milwaukee Brewers entre 1995 y 2005. Es conocido por ser el receptor personal del lanzador Greg Maddux durante su estadía como jugador con los Bravos. En Estados Unidos se le conoce como Eddie Pérez. En 1971, se inicia la construcción del Distribuidor El Ciempiés en Caracas, es el nombre que recibe un distribuidor vial en el área metropolitana de Caracas, al centro norte del país sudamericano de Venezuela. En 1972, la Santa Sede inicia el proceso de beatificación del Doctor José Gregorio Hernández, conocido en vida por su bondad, rectitud y fervorosa dedicación a aliviar el sufrimiento humano. Nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo. Fue un estudiante sobresaliente y se graduó de bachiller en filosofía en 1884. En la Universidad Central, obtuvo el título de Médico en el año 1888. En 1974, nació Miguel Cairo, un beisbolista venezolano, exjugador de béisbol profesional que jugó por muchos años para equipos de las Grandes Ligas de Béisbol. Se desempeñó principalmente como infielder. En1980, fallece el Mariscal Tito casi a los 88 años. Josip Broz "Tito" nació en territorio de la actual Croacia en 1892. Lideró a los partisanos (guerrilleros izquierdistas) contra los nazis después de la invasión alemana de 1941. Peleó en la Primera Guerra Mundial y luego también resistió a los nazis en la segunda. Tras la victoria contra la ocupación nazi, dirigió como presidente el gobierno socialista de Yugoslavia que sucedió a la monarquía y tratando de mantener dentro de Yugoeslavia a los pueblos balcánicos. Como comunista mantuvo su autonomía frente al gobierno estalinista de la URSS y fue uno de los impulsores del Movimiento de Países no Alineados (NOAL). Tras su muerte Yugoslavia se desmembró y se desató la guerra civil entre los pueblos y nacionaes de la ex Yugoeslavia. En 1986 dimite, en Afganistán, Babrak Karmal y le sucede Mohamed Nayibullah. Los gobiernos de Afganistán venian siendo apoyados entre diciembre de 1979 y febrero de 1989 por el Ejército Soviético, en el marco de la llamada guerra afgano-soviética y la guerra civil interna contra los insurgentes muyahidines, grupos de guerrilleros afganos islámicos. En 1990, el bioquímico español Santiago Grisolía y el farmacólogo hondureño Salvador Moncada son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. En 2000: ocurre el lanzamiento inicial del virus informático "IloveYou", que en el transcurso de pocas horas infecta e daña millones de computadoras y equipos informáticos en todo el mundo, al replicarse y distribuirse exponencialmente, vía correo electrónico. En 2002: Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre 'Aqua', dedicado al estudio del ciclo del agua (precipitación, evaporación...). En 2008, el Real Madrid C.F. se proclama campeón de Liga por 31ª vez en su historia. Se cumplen 12 años de la 31ª Liga del Real Madrid. El 4 de mayo de 2008, los blancos lograron matemáticamente el título tras ganar a Osasuna en el Reyno de Navarra (1-2) en la jornada 35. Los madridistas tuvieron que remontar el gol de penalti de Puñal, que en el minuto 83 adelantó al conjunto navarro. En 2020, la OMS confirma el origen animal de coronavirus COVID-19 y refuta su creación en laboratorio.