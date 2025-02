Efemérides 22 de Febrero: Día Europeo por la Igualdad Salarial (de género) - Nace Sadel (canciones) – Clonación de Dolly

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 22 de febrero: Día Europeo por la Igualdad Salarial (entre Hombres y Mujeres). Refuerza el Día Internacional de la Igualdad Salarial, decretado por la ONU, que se celebra el 18 de septiembre. Busca reducir la brecha salarial de género. En muchos países y empresas, los hombres y mujeres no ganan por su trabajo un sueldo equivalente. Esto ocurre a pesar de realizar hombres y mujeres un mismo trabajo o similar, que debería tener igual valor. De ahí que el Día de la Igualdad Salarial, haya sido creado, con la finalidad de concientizar y sensibilizar sobre la brecha salarial de género. Este reclamo ha sido recogido históricamente con la vieja consigna laboral "a igual trabajo igual salario", pero en esta efeméride se enfocan las diferencias de género. En muchos países, incluso en los tenidos como "avanzados", a pesar de las leyes puede seguir ocurriendo la práctica patronal (o gubernamental y estatal) de contratar a las mujeres por salarios más bajos, anticipando el patrono o explotador capitalista que la mujer podría generarle mayores costos de producción, por motivos biológicos o por la maternidad o bien al utilizar prejuicios sexistas y discriminatorios respecto al rendimiento. Por eso, en este día las organizaciones sindicales y los movimientos femeninos, orientan la lucha a generar, promover y conquistar que los estados y gobiernos establezcan o hagan valer la igualdad de género salarial y laboral. El derecho fundamental a la igualdad de remuneración por género ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 1919. Aunque se trata de un día europeo, no está de más recordar que en Venezuela también se dan estas diferencias salariales entre trabajadores y trabajadoras, aunque los salarios son tan reducidos que tales diferencias quedan muy disimuladas en la precarísima remuneración salarial a la que algunos llaman "salario cero" o la denominan como "trabajo gratuito", por no decir "semi-esclavo". El salario mínimo actual en Venezuela está, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), por debajo de los 3 dólares mensuales (quizás el peor del mundo). Como el salario se puede considerar "cero", todo el que gana salario mínimo esta igualado a ras del suelo. Día Mundial de la Encefalitis. Busca educar sobre esta enfermedad y sobre cómo prevenirla y tratarla. A pesar de que es poco frecuente, en cada país pueden producirse centenares de casos anualmente, aunque no siempre son debidamente diagnosticados. La encefalitis es una inflamación viralque puede afectar a las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal. Se puede manifiestar con síntomas como fiebre, dolores de cabeza, convulsiones, aturdimiento o apatía, y puede dejar secuelas en los niños más pequeños, pueden generar trastornos (motores, sensoriales y perceptivos, del lenguaje o intelectuales), llegando a comprometer seriamente su desarrollo evolutivo. Por eso es clave la vigilancia y atención de los posibles síntomas a tiempo. Día de la Antártida Argentina. Pero, por tratarse de uno de los casquetes polares terrestres, esta celebración adquiere una importancia mundial. Conmemora la inauguración, el 22 de febrero de 1904, del Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, que luego sería la Base Orcadas, como presencia permanente de Argentina en la Antártida. Esta zona ha sido incorporada como parte de la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En México se celebra el día del Ingeniero Agrónomo. En Venezuela es el 7 de mayo. Día de la Etnia China en El Salvador. Reconoce el aporte de la comunidad migrante china y su población descendiente asentada en el país centroamericano desde hace ya siglo y medio, cuando fueron llevados a ocuparse de actividades agrícolas por propietarios de fincas. En el año 1512, muere en Sevilla, España, Américo Vespucio, cuyo nombre fue dado por los colonizadores a lo que para ellos era el "nuevo mundo" (América). Fue un navegante, comerciante, explorador y cosmógrafo florentino, italiano, al servicio de la corona de España. Sin embargo, los pueblos indígenas u originarios llamaban estas tierras con nombres de sus propias lenguas, como es el nombre de Abia Yala. En el año 1632, Galileo Galilei pública en Florencia, Italia el ensayo "Diálogos sobre los Dos Máximos Sistemas del Mundo", donde rebate la creencia del movimiento del Universo en torno al sol; en aquel tiempo, el modelo sostenido por la Iglesia. Esta postura casi lo llevó a ser condenado a muerte. En el año 1732, nació George Washington, primer presidente de los Estados Unidos de 1789 a 1797y héroe de su independencia. En 1895, en la ciudad peruana de Trujillo, nace Víctor Raúl Haya de la Torre, pensador y político peruano fundador del APRA (en 1924), quien fue presidente del Perú. Su partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, tenía un carácter popular e ideología nacionalista, que en su tiempo fue considerada como antiimperialista e incluso anticapitalista. En 1948, un golpe de estado lo empujará al exilio. Regresará a Perú en 1957 y ganará las elecciones presidenciales de 1962, pero un nuevo golpe militar le impide tomar posesión. En el año 1900, las islas Hawái son convertidas oficialmente en territorio de Estados Unidos. En 1950 serán incorporadas como un Estado dentro de la Unión. En 1900, nace Luis Buñuel uno de los más destacados cineastas españoles. La mayor parte de sus películas las hizo fuera de España, en el exilio, por la censura del franquismo. Entre sus principales obras, con un enfoque surrealista, El Perro Andaluz, El Discreto Encanto de la Burguesía (por la que obtuvo un Oscar en 1972), Los Olvidados, Bella de Día... En el año 1908, en Venezuela, nació Rómulo Betancourt (f. 1981), quien fue presidente de la República. Antes se había opuesto a la dictadura de Juan Vicente Gómez y estuvo en la cárcel, se exilió a Costa Rica, en donde participó en el Partido Comunista de ese país. Al morir Gómez, regresó a Venezuela, pero rompió con los comunistas en 1936, fundando el Partido Democrático Nacional y el periódico Orve, inicialmente con políticas de corte reformista y nacionalista. Bajo otro gobierno militar fue ilegalizado su partido y volvió al exilio (esta vez en Chile) en 1939. Regresó en 1941y su antiguo partido dio lugar a la creación de Acción Democrática, con fundamentos tanto liberales como socialdemócratas. Apoyó la sublevación contra Isaías Medina Angarita en 1945 y ejerció la Presidencia interina, hasta 1948. Tras el período de Rómulo Gallegos, derrocado en 1948, y de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez estuvo también en el exilio (esta vez en Cuba) y al caer éste en el 58, Betancourt lfue electo a la Presidencia en 1959. Durante su gobierno se estableció la Constitución de 1961. Su gobierno y partido terminaría derivando hacia la centro-derecha, aunque ligado siempre a la socialdemocracia mundial. Inició una muy limitada reforma agraria y adopto moderadas políticas "proteccionistas" de los recursos petroleros, pero lo dominante en su ejercicio gubernamental serían las posiciones conservadoras o reccionarias, represivas y sujetas al control imperialista de los Estados Unidos, lo que generó la escisión del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Aunque para los "adecos" es el "padre de la democracia", al término de su mandato (1964), ya era tristemente recordado por su fatídica frase de: "Disparen primero y averigüen después", con la que declaraba la pena de muerte en contra de comunistas o izquierdistas. Terminado su período presidencial, no volvió a ocupar más dicho cargo. Murió en Nueva York en 1981. En 1913, muere Francisco Ignacio Madero González, conocido como Francisco y apodado como «el Apóstol de la Democracia», uno de los ideólogos y líderes de la Revolución Mexicana, que logró derrocar al dictador Porfirio Díaz y unificar por algún tiempo a varias fuerzas democráticas contrarias al "porfirismo".Era empresario, político y escritor. Se desempeñó como presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, tras las primeras elecciones democráticas de México. Su gobierno duró poco, porque fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado. En el año 1929, en Venezuela, el general Emilio Arévalo Cedeño, desencadena una revolución. Unos lo llamaron "pequeñoburgués", otros lo tacharon de ladrón de caballos y ganado. En 1905, siendo orador de una fiesta social lanzó severos ataques contra Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. En 1908 se encuentra en Caracas durante la caída de Castro, tomando parte activa en los asuntos políticos. Es recordado por la derrota y captura de Tomás Funes, quien fungía de jefe del Territorio Federal Amazonas y era uno de los pilares militares de Juan Vicente Gómez. En 1930, nació Alfredo Sadel, tenor, cantautor y actor venezolano, considerado como el intérprete lírico y popular más destacado en la historia musical venezolana. Tuvo una significativa figuración internacional y cantó temas muy recordados por las generaciones que vivieron en la segunda mitad del siglo XX en Venezuela (Escuchar canciones). En el año 1939, muere el poeta español, Antonio Machado, miembro de la Generación del 98. Se exilió a Francia a raíz de la Guerra Civil Española. Entre las obras suyas más conocidas: "Campos de Castilla" y "Soledades". En1940, en el Tíbet, con apenas 5 años de edad, es entronizado como Dalai Lama, Tensing Gyatso. Siendo un niño, fue reconocido como la reencarnación del XIII Dalai Lama. En 1942, se suicida en Brasil Stepan Zweig, escritor, biógrafo y activista social austríaco. Estuvo erntre los primeros en protestar contra la intervención alemana (precedente a la II Guerra Mundial). Sus obras más conocidas son María Estuardo, Fouché y María Antonieta. En el año 1987 en Argentina entra en vigor la Ley de Punto Final, con lo que se pone fin a las denuncias contra los militares de la dictadura (por genocidio y por venta de bebés). Esta insólita Ley estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados, al vencer el plazo para presentar denuncias contra ellos, como autores penalmente responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad (detenciones ilegales, violaciones, torturas y homicidios agravados o asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas), que tuvieron lugar durante las dictaduras militares argentinas de los años 70-80. La ley fue derogada por el Congreso en 1998 y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2005. En 1987, muere Andy Warhol, (n,1928) artista plástico estadounidense del "pop art". Además de artes plásticas y pintura, hizo cine de vanguardia y literatura. En el año 1993, la ONU aprueba la creación de un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En el año 1997 en Roslin (Escocia), un grupo de científicos anuncia que una oveja adulta, Dolly, ha sido clonada con éxito. En 2002 se autoriza en Gran Bretaña el nacimiento de un bebé probeta, genéticamente seleccionado. En 2005, el Parlamento Europeo aprueba la imposición de sanciones para frenar los vertidos de hidrocarburos al mar. En 2014, fuerzas de seguridad mexicanas detienen al narcotraficante Joaquin Guzmán, conocido como el «Chapo» Guzmán. Su fortuna ilícita estaba calculada en 1.000 millones de dólares y fue acusado de haber asesinado entre 2000 y 3000 personas, motivo por el cual era una de las personas más buscadas por Interpol en el mundo. En el año 2017, se descubren exoplanetas en la estrella TRAPPIST - 1, siendo todos por sus características candidatos a tener agua líquida y condiciones para albergar vida, muy similares a las de la tierra. La NASA anuncia que un equipo internacional de astrónomos ha descubierto el nuevo sistema solar con siete planetas del tamaño de la Tierra. Giran en torno a Trappist-1, un astro del tamaño de Júpiter ubicado en la constelación de Acuario, una estrella tenue y fría, "enana roja" situada a unos 40 años luz del Sol. En 2017, murieron el locutor Iván Loscher (n. 1946) y el actor Roberto Lamarca (n. 1959) de cine, televisión y teatro. Ambos en Caracas. En 2019, habitantes pemón de la comunidad de Kumarakapai, Municipio Gran Sabana, son reprimidos por la GNB, con saldo de una mujer muerta y varios heridos. Manifestaron contra el ingreso a la zona de efectivos militares de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana), bloqueando la troncal 10 que atraviesa esta comunidad y los efectivos respondieron disparando y dejando saldo de una indígena fallecida, 8 personas heridas (3 mujeres y 5 hombres, incluyendo algunos de gravedad). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n338694.html En 2020, cuerpos de seguridad de la GNB y Sebin se presentan en PDVSA Gas Comunal del estado Portuguesa para impedir protesta por despidos masivos. Con piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía del estado Portuguesa, así como de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), amanecen "custodiadas" las plantas de llenado "Cacique Coromoto" de Guanare, "Argimiro Gabaldón" de Acarigua y "Vencedores de Araure", luego del despido de varios cientos de trabajadores de Pdvsa Gas Comunal, que se negaron a firmar contrato con la nueva empresa, Portugas, creada por la Gobernación para la administración del servicio. Los trabajadores denunciaron que con ello se buscaba amedrentarles para impedir que ejercieran su derecho a protestar contra el despido arbitrario de 170 trabajadores, 60 de la planta de Araure, 45 de Guanare y 65 en Acarigua. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n352509.html En 2021, en plena pandemia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que algunos países ricos estaban socavando el reparto global de vacunas de la covid. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n363004.html En 2022, el canciller alemán, Olaf Scholz, anunció el bloqueo de la certificación del gasoducto Nord Stream 2, como respuesta al reconocimiento de territorios separatistas ucranianos por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. Posteriormente un tramo de éste sería volado en el mar Báltico ya comenzada la guerra entre Rusia y Ucrania, sin saberse sin certeza quién fue el autor, aunque hubo quienes le atribuyeron el sabotaje a los EEUU por desconfianza del comportamiento alemás respecto a la dependencia y utilización de gas ruso. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n371713.html En 2023, diez palestinos mueren y más de cien resultan heridos por disparos del ejército israelí durante una intervención militar en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada. Ver: Diez palestinos muertos en operación israelí en la Cisjordania ocupada (aporrea.org) En 2024, el gobierno de los hutíes de Yemen prohibe a los buques vinculados con Israel, EE.UU y el Reino Unido navegar por mares adyacentes a su territorio en el mar Rojo, paso hacia o desde el canal de Suez, punto clave del transporte naval del comercio mundial. Ver: Yemen: Hutíes prohíben la entrada de buques de EEUU, Reino Unido e Israel al mar Rojo