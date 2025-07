INTT establece nuevas normas de velocidad obligatorias para transporte público y privado

Credito: Web

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) estableció la implementación de nuevas normas de velocidad que serán de acatamiento obligatorio tanto para el transporte público como para el privado en todo el territorio nacional.



Esta medida busca reforzar la seguridad vial y reducir los índices de accidentes en las carreteras, según informó Noticias Canalí.



Las nuevas regulaciones establecen límites máximos de velocidad específicos, adaptados a los distintos tipos de vías y vehículos.



¿Cuáles son los nuevos límites de velocidad?

El INTT enfatiza que estas normas no son una recomendación, sino una disposición de cumplimiento obligatorio para todos los conductores que transiten por las vías venezolanas:



No exceder límites de 70 KM/H para transitar por la autopista.



Para troncales, panamericanas y carreteras, no exceder el límite de 60 KM/H.



El límite para zonas urbanas es de 40 KM/H.



El límite para las intersecciones es de 15 KM/H.



¿Qué implicaciones tiene para los conductores?



Para los conductores de transporte público, la observancia de estas nuevas normas es aún más crítica, pues la seguridad de un mayor número de pasajeros recae sobre ellos.



Las empresas de transporte y los operadores individuales deberán ajustar sus protocolos de manejo y capacitar a su personal para cumplir con las velocidades establecidas.



En el caso del transporte privado, los conductores deberán estar atentos a la señalización vial y a las indicaciones de las autoridades para evitar sanciones.



El INTT enfatizó que el incumplimiento de las normativas de tránsito puede acarrear multas económicas, la retención del vehículo e incluso la suspensión de licencias, dependiendo de la gravedad de la infracción.



Noticia al Día / Noticias Canalí

Esta nota ha sido leída aproximadamente 753 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://notisclepr5c-la.com/nacionales/intt-establece-nuevas-normas-de-velocidad-obligatorias-para-transporte-publico-y-privado/)