España planea legalizar el estatus de medio millón de inmigrantes indocumentados

El gobierno español ha anunciado un plan para regularizar la situación de los inmigrantes indocumentados, una medida que se espera beneficie al menos a medio millón de personas.



La regularización estará disponible para los extranjeros que no tengan antecedentes penales y que acrediten haber residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, Informó Guy Hedgecoe corresponsal en Madrid.



"Este es un día histórico para nuestro país", declaró Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



La medida proporcionará a los beneficiarios un permiso de residencia inicial de un año, prorrogable posteriormente. Se espera que las solicitudes de regularización comiencen en abril y el proceso permanecerá abierto hasta finales de junio.



"Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social", afirmó Saiz.



España ha experimentado una gran afluencia de migrantes en los últimos años, principalmente procedentes de Latinoamérica.



El centro de estudios conservador Funcas descubrió que el número de migrantes indocumentados en España había aumentado de 107.409 en 2017 a 837.938 en 2025, multiplicándose por ocho.



Se cree que el mayor número de inmigrantes indocumentados que residen actualmente en España proviene de Colombia, Perú y Honduras.



El gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista Español ha sido un caso excepcional en este tema entre los grandes países europeos, lo que subraya la importancia de los migrantes para la economía.



El país ha superado a las demás principales economías de la UE en los últimos años, con un crecimiento previsto cercano al 3 % en 2025.



El desempleo, una debilidad histórica de la economía española, ha caído por debajo del 10 % por primera vez desde 2008, según las cifras publicadas el martes.