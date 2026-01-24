Banco de Inglaterra mantiene retenidas las 31 toneladas de oro venezolano Credito: Agencias

Sábado, 24 de enero de 2026.- Banco de Inglaterra mantiene retenidas las 31 toneladas de oro venezolano.



El gobierno británico reiteró que no devolverá las reservas mientras no exista un gobierno reconocido, en medio de una prolongada batalla judicial y un nuevo escenario político tras la salida de Nicolás Maduro

Además del caso británico, Suiza mantiene en custodia unas 127 toneladas de oro venezolano, transferidas por el BCV desde 2013



El Banco de Inglaterra custodia actualmente 31 toneladas de barras de oro venezolano, resguardadas en bóvedas subterráneas en Londres y valoradas hoy en más de 4.000 millones de dólares. Pese a los reclamos del Estado venezolano, el gobierno británico mantiene su negativa a devolverlas, una posición que ha sostenido durante años de litigio judicial.



Durante una reciente sesión del Parlamento británico, la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, justificó la decisión al señalar que “los sucesivos gobiernos no han reconocido el régimen venezolano”, argumento que sustenta la actuación del Banco de Inglaterra, entidad que calificó como independiente.



Un proceso judicial paralizado desde 2022



La disputa legal entre los bancos centrales de Reino Unido y Venezuela se mantiene en una pausa técnica desde 2022, luego de que el Tribunal Superior de Londres negara en julio de ese año la solicitud del gobierno venezolano para acceder a las reservas.



En 2019, el Banco de Inglaterra bloqueó el retiro del oro al considerar que el Ejecutivo británico no reconocía a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Un año después, el gobierno venezolano demandó al banco, alegando que necesitaba los recursos para atender la emergencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19.



El valor del oro venezolano se duplicó mientras permanecía retenido



La relevancia de estas reservas aumentó significativamente tras la salida de Nicolás Maduro del poder, debido a la urgente necesidad de liquidez.



En 2020, el oro venezolano depositado en Londres tenía un valor aproximado de 1.950 millones de dólares.



Hoy, su precio de mercado supera los 4.000 millones, tras el incremento sostenido del valor internacional del metal precioso.





Este cargamento representa alrededor de 30% de todas las reservas de divisas venezolanas en el exterior, lo que convierte su control en un punto central del conflicto diplomático y financiero entre ambos países, según una nota de France 24.



El gobierno laborista de Keir Starmer fijó posición tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. El Ejecutivo británico sostuvo que “la comunidad internacional debe unirse para ayudar a lograr una transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela”, que respete los derechos y la voluntad del pueblo.





La ministra Cooper afirmó que el Reino Unido no puede lamentar “el fin del gobierno de Maduro”, al que describió como un régimen que se sostuvo mediante la coerción y la violencia, y recordó que Londres ha mantenido una postura consistente desde 2019 al no reconocer su legitimidad.



Un activo clave en disputa



Expertos citados por France 24 coinciden en que existen pocas probabilidades de que el oro sea devuelto en el corto plazo, debido a la falta de claridad institucional y a la ausencia de elecciones consideradas libres y transparentes en Venezuela.





La doctora Vanessa Neumann, exrepresentante de Juan Guaidó ante el Reino Unido, afirmó que el control de estas reservas seguirá bloqueado mientras persistan cuestionamientos sobre la legitimidad del poder en Venezuela. A su juicio, solo un gobierno surgido de comicios justos podría reclamar el acceso al oro.



Además del caso británico, Suiza mantiene en custodia unas 127 toneladas de oro venezolano, transferidas por el Banco Central de Venezuela desde 2013 y valoradas en más de 5.000 millones de dólares. Tras la captura de Maduro, el gobierno suizo anunció la congelación de los activos del exmandatario y su entorno, sin ofrecer mayores detalles.





Para economistas consultados, estas reservas representan una porción sustancial de las divisas del país y, en condiciones normales, habrían sido clave para sostener el valor del bolívar y garantizar acceso a moneda extranjera. Sin embargo, Venezuela opera hoy en una economía altamente dolarizada, lo que reduce el impacto directo de estas reservas en la vida cotidiana.





