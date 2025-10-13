Fuertes lluvias inundan localidades de México y dejan casi 130 muertos o desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2025) - Las lluvias torrenciales que azotaron México la semana pasada causaron la muerte de al menos 64 personas y 65 más se encuentran desaparecidas, informó el gobierno el lunes, luego de que una depresión tropical provocara deslizamientos de tierra e inundaciones en partes de la costa del Golfo de México y estados del centro del país, informó Reuters.

La depresión, sin nombre, llegó hacia el final de la temporada de lluvias, azotando la tierra y desbordando ríos que ya habían sido inundados por meses de lluvias, mientras los meteorólogos se centraban en tormentas tropicales y dos huracanes en la costa del Pacífico. "No se esperaba que esta intensa lluvia fuera de tal magnitud", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum a la prensa.

El almirante Raymundo Morales, secretario de Marina Armada de México, explicó que las inundaciones se debieron a la confluencia de frentes de aire cálido y frío sobre ríos que ya estaban al borde del desbordamiento y montañas debilitadas por meses de lluvia. Alrededor de 100,000 viviendas resultaron afectadas, indicó Sheinbaum.

Se reunirá con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más tarde ese mismo día para hablar sobre las labores de reconstrucción y visitar algunos de los estados más afectados. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, indicó que Hidalgo y Veracruz fueron los estados más afectados, con 29 muertos y 18 desaparecidos reportados en Veracruz, y 21 muertos y 43 desaparecidos en Hidalgo.

La lluvia también destruyó infraestructura como puentes y dejó calles llenas de lodo. Videos e imágenes de la semana pasada mostraron a los servicios de emergencia abriéndose paso a través de aguas profundas para encontrar a los residentes varados y llevar suministros a las comunidades afectadas.

Las autoridades han desplegado miles de efectivos para ayudar a evacuar, limpiar y monitorear las zonas más afectadas.

El suministro eléctrico, que se había cortado en localidades de cinco estados, se ha restablecido en gran medida.

Las autoridades afirmaron que también se centrarán en contener la propagación de virus como el dengue, transmitido por mosquitos que se reproducen en aguas estancadas. Información de Ana Isabel Martínez y Stefanie Eschenbacher; Redacción de Sarah Morland; Edición de Mark Heinrich y Alistair Bell.