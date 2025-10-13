Cabello: Argumento de Estados Unidos de intervenir militarmente en Venezuela "es un falso positivo"

13 de octubre de 2025.-El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, indicó que el argumento de Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela "es un falso positivo" que se presenta en contra del país, informó Prensa Mpprijp.

El también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, hizo este comentario en relación con la intervención del embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, quien, ante el Consejo de Seguridad del organismo multilateral, repudió la presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

"Cuando se acude a esas instancias con la verdad, no hay fórmula para desestimar eso, porque nadie ha demostrado hasta ahora lo contrario. Cuando la verdad sale a la luz, se impone, y en este caso, el mundo entero sabe que Venezuela no es un centro de narcotráfico; no produce, no procesa, no trafica, ni es un centro de terrorismo. Al contrario, somos nosotros quienes estamos siendo acusados para justificar una agresión", expresó.

Asimismo, comentó que el discurso del embajador Samuel Moncada ante la ONU fue "una clase magistral de diplomacia de paz", la cual, en su momento, fue impulsada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando era ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, bajo las instrucciones del Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías.

De igual manera, resaltó que si las autoridades estadounidenses aspiran a acabar con el narcotráfico, en lugar de amenazar injustificadamente a Venezuela, deberían combatir el tráfico de drogas que ocurre por las costas de América del Sur hacia el Océano Pacífico, donde se transporta el 87 % de los narcóticos, y detener a algún jefe norteamericano del narcotráfico que se encuentre en Estados Unidos.