Seniat clausura por 12 días a la Hermandad Gallega de Venezuela

13-10-25.-La Hermandad Gallega de Caracas, Venezuela —una de las principales instituciones de la colectividad gallega en Latinoamérica— fue cerrada el pasado jueves 9 por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) del país sudamericano.



La autoridad fiscal clausuró temporalmente el club, así como la veintena de comercios que lo integran, en vísperas de la fiesta de celebración de su 65 aniversario, que tuvo lugar este sábado. Se trata de una de las tres fechas más importantes para la Hermandad Gallega en términos de facturación, lo que le acarreó enormes pérdidas tanto al club como a sus concesionarios, más allá de los reparos o multas que también puede establecer el organismo tributario.



El Seniat señaló que «se realizó una fiscalización de los comercios que operan en la Hermandad Gallega, así como en la administración del club, encontrando incumplimiento en sus obligaciones tributarias».



La Hermandad Gallega emitió un escueto comunicado dos días después del cierre, afirmando que la directiva recopiló la documentación requerida por la autoridad fiscal venezolana el pasado día 10.



«Cumplidos los requerimientos y las obligaciones inherentes, quedamos a la espera de las resoluciones», exponen, aplazando la fiesta aniversario «para una fecha próxima».

