Estados Unidos: Los militares no cobraran su primer cheque de pago debido a el cierre de gobierno

Detiene los pagos en todo el país

10 de octubre de 2025.-El gobierno federal ha llegado al noveno día de su cierre, lo que deja a los militares sin saber si recibirán su salario el miércoles 15 de octubre, informó Reuters y Estados Unidos Hoy.

Las tropas continúan trabajando durante el cierre, ya que sus funciones se consideran esenciales para la seguridad nacional.

El cierre comenzó el 1 de octubre. La legislación debería aprobarse antes del lunes 13 de octubre para que los cheques de pago de las tropas se procesen a tiempo, debido al número de personas involucradas, informó Reuters. Hasta el jueves 9 de octubre, no parecía haber indicios de que el cierre esté a punto de terminar.

El Senado se prepara para votar de nuevo sobre la reapertura, un día después de la sexta votación fallida. ¿Se les pagará a tiempo a los militares? El Pentágono informó a USA TODAY que los militares recibieron su último pago el martes 30 de septiembre, según lo programado, pero que no volverán a recibirlo hasta que se restablezcan las asignaciones presupuestarias.

Hay aproximadamente 1.3 millones de militares en servicio activo en las fuerzas armadas de EE. UU., además de cientos de miles de miembros de la Guardia Nacional y personal no militar empleados por el Departamento de Guerra, que se quedarán sin sueldo si la interrupción de la financiación continúa. Se espera que las tropas reciban sus salarios atrasados ​​una vez que finalice el cierre. El Congreso establece las tasas salariales militares.

Los legisladores abogaron recientemente por un aumento del 3.8% para los militares como parte de un proyecto de ley de autorización de defensa, cuya aprobación se espera para finales de año, según informó Reuters.

Esta legislación ha recibido el apoyo de miembros de ambos partidos.

El presidente Donald Trump informó a los militares el fin de semana pasado que deberían esperar recibir sus salarios atrasados, y agregó que apoya un aumento.

El presidente hizo estas declaraciones durante un evento conmemorativo del 250.º aniversario de la Armada, el domingo 5 de octubre en Norfolk, Virginia. "No se preocupen, todo llegará", dijo el presidente, según Reuters.