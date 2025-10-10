167 compatriotas retornan al pais deportados desde Estados Unidos este viernes

Incluye niña de 4 años que fue separada injustamente de su padre.

10 de octubre de 2025.-Este viernes, con mucho entusiasmo y alegría, la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), Camilla Fabri, junto a las autoridades venezolanas, recibió a la niña Aurora Cáceres, una menor de 4 años que fue separada injustamente de su padre y secuestrada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, informó Brayimar López, Prensa Mpprijp.



El vuelo número 76 de la GMVP aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, trayendo consigo a 167 venezolanos que regresan a su tierra natal desde suelo americano.



Entre los pasajeros que llegaron en este vuelo se encontraban 37 mujeres, 122 hombres, 4 niñas y 4 niños, quienes habían estado enfrentando situaciones de persecución y vulnerabilidad en la nación americana.



Este retorno no solo representa una nueva oportunidad para ellos, sino también un acto de solidaridad y apoyo por parte del gobierno venezolano.



Cabe resaltar, que el Gobierno Bolivariano, a través de esta Gran Misión, busca brindar apoyo a los connacionales en el exterior, demostrando su compromiso con la protección y el bienestar de los venezolanos.



Se espera que en las próximas semanas se realicen más vuelos de repatriación, continuando con el esfuerzo de ayudar a aquellos venezolanos que se encuentran en situaciones difíciles en el extranjero.