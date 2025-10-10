Sistema Unificado de Atención Farmacéutica SUAF vende medicamentos a precios más accesibles

10 de octubre de 2025.- En el marco de la guerra multiforme dirigida contra nuestro país, el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF), ha iniciado una acción de protección de la población con la dispensación de medicamentos a precios más accesibles, Prensa SUAF/Caracas.

La consultora Jurídica del SUAF, Dra. Anayantzi Acevedo, informó que ha quedado notorio el daño que le han causado las sanciones al pueblo venezolano, sobre todo a los pacientes que padecen alguna o varias enfermedades. "Para el SUAF los medicamentos como todo lo relacionado a la salud es un derecho. Pase lo que pase los pacientes accederán a sus medicamentos a precios justos y en estos momentos a precios más accesibles, para paliar la actual coyuntura", refirió.

Partiendo de los principios en los que se fundamenta el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, los pacientes accederán a sus medicamentos a precios más accesible: Losartán 71 Bs., Enalapril 65 Bs., Atorvastatina 189 Bs., Metformina 105 Bs., Bisoprolol 139 Bs., Acetaminofén 55 Bs., Amoxicilina pediátrico 176 Bs., Valsartán 257 Bs., Amlodipina 52 Bs. y Ácido Fólico 52 Bs., entre otros. Acevedo, aseguró que la población podrá obtener todos los demás medicamentos para el tratamiento de patologías crónicas y agudas así como especializadas oncológicas, a precios accesibles en las 530 farmacias SUAF distribuidas en todo el territorio nacional.

Vale destacar, que para el SUAF la salud es un derecho fundamental y desde el ámbito farmacéutico hará todo lo necesario para garantizarla.