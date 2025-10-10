Finaliza en Venezuela Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra

El Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra concluye hoy en Venezuela con propuestas y acciones concretas que serán tenidas en cuenta por gobiernos y pueblos para la Conferencia de la COP30 en Belém, Brasil.

Este foro se inició la víspera con la propuesta de nueve mesas de trabajo e igual número de temas de discusión y la asistencia de 63 países y delegados de movimientos sociales, ecologistas, expertos, científicos e invitados especiales como el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca.

Entre los temas de debate estuvieron los Derechos de la Madre Tierra; la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante; la biodiversidad en riesgo; conflictos socio ambientales y los derechos humanos; contaminación y residuos; economía sostenible, entre otros.

Al dejar instalado el encuentro, el presidente Nicolás Maduro convocó a aunar esfuerzos de los pueblos y gobiernos del Sur Global ante la urgencia de la crisis climática y la aproximación de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30) a celebrarse en Belém, del 10 al 21 de noviembre próximos.

Manifestó que después de 29 cumbres de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático "no hay respuesta global" y sí buenos diagnósticos de expertos y científicos que los hay en todos los continentes

"Han surgido poderosos movimientos y una conciencia mundial que apunta a un consenso de que hay que hacer algo urgente", expresó.

El dignatario venezolano aseveró, sin embargo, que esa conciencia mundial ha sido manipulada y sometida a "una operación de silencio y la diplomacia verde y ambientalista ha sido manipulada".

Al respecto, preguntó dónde está el Acuerdo de Paris (2015), el Acuerdo de Copenhague (2009) y los fondos para invertir y mitigar las duras condiciones de vida de los pueblos del mundo, además de las acciones concretas y verificables para cortar el deterioro ambiental en la tierra y los mares.

En una intervención especial, Choquehuanca abogó por la instauración de mecanismos de fiscalización transparentes y sanciones para contrarrestar las maniobras engañosas del llamado capitalismo verde.

Destacó que los pueblos originarios del mundo son guardianes milenarios del celo de la información genética natural y afirmó que ser guardianes significa defender derechos colectivos sobre "estos códigos de vida».

Al referirse a esos códigos, el político boliviano señaló que nadie tiene el derecho de sentirse dueño de nadie ni de nada y "no soy yo, somos nosotros", conocimientos ancestrales que significan la muerte del individualismo, del antropocentrismo, el egocentrismo y el eurocentrismo.

El coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stédile, felicitó al gobierno de Venezuela y a su pueblo por "haber tomado esta iniciativa que nos prepara para el teatro de Belém".

Afirmó que estamos viviendo una crisis muy grave, que no es ambiental o climática, sino "una crisis producida por el modo de producción capitalista" y por eso siempre tenemos que dar el nombre de los responsables de estas agresiones que "son las empresas capitalistas, sus transnacionales y gobiernos imperialistas".