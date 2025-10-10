(VIDEO) España: Guardia Civil decomisa 2,500 kg de cocaína en Almería

Viernes, 10 de octubre de 2025.- Operativo histórico en Almería



La Guardia Civil ha logrado uno de los mayores decomisos de droga en los últimos años en el sur de España: 2.500 kilos de cocaína interceptados en un operativo que culminó con la detención de dos narcotraficantes en la provincia de Almería.



El golpe se produjo tras una intensa investigación que permitió localizar un camión utilizado para transportar la droga oculta entre mercancía legal. La intervención, realizada por agentes especializados en narcotráfico, reveló una red criminal con conexiones internacionales y rutas activas entre Sudamérica y el puerto de Almería.



Según fuentes de la investigación, la cocaína había llegado al país por vía marítima y estaba destinada a organizaciones del crimen organizado con base en Andalucía y Levante. Los 2.500 kilos de droga incautados habrían alcanzado un valor superior a 90 millones de euros en el mercado negro.



El operativo incluyó registros simultáneos en naves industriales y domicilios donde se incautaron también vehículos de lujo, armas, dinero en efectivo y documentación que podría conducir a nuevas detenciones.



La Guardia Civil destacó que este decomiso supone un duro golpe a las redes de narcotráfico que operan en el Mediterráneo español, confirmando la creciente presión de los cuerpos de seguridad sobre las rutas de entrada de cocaína.



Acompáñanos en este informe especial sobre la operación de la Guardia Civil en Almería, cómo se ejecutó la incautación y qué organizaciones están detrás de uno de los mayores decomisos de cocaína del año.



