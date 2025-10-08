196 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos regresan a su pais

8 de octubre de 2025.-Este miércoles, un total de 197 connacionales llegaron al territorio venezolano procedentes de El Paso, Texas de Estados Unidos, impulsados por el anhelo de abrazar a sus seres queridos y a su tierra natal gracias a la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó Prensa Mpprijp María Andreina Alvillar.

En el vuelo arribaron a Venezuela 178 hombres, 14 mujeres, cuatro niños y una adolescente.

Hoy estos venezolanos reciben una cálida bienvenida y una completa atención en materia de salud y seguridad. A su vez, los connacionales expresaron su profundo agradecimiento por la oportunidad de volver a casa.

Cabe destacar, que este programa social, bandera del Gobierno Bolivariano, materializa el sueño de miles de venezolanos que buscan reconstruir sus vidas en el calor del hogar.

Por otra parte, los órganos de seguridad ciudadana, en perfecta coordinación, garantizan la protección y el acompañamiento de cada venezolano que decide regresar a casa.

Estas acciones son muestra del compromiso del Gobierno venezolano con el bienestar de sus ciudadanos.