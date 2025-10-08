Pastor de Chicago demanda al régimen de Donald Trump al recibir disparos de proyectiles de gas pimienta de agentes de inmigración

de la Primera Iglesia Presbiteriana de Chicago, habla durante una protesta en la Plaza Daley de Chicago el 8 de septiembre. (Foto AP/Carolyn Kaster) | Foto Credito: AP/Carolyn Kaster

8 de octubre de 2025.- Un pastor de Chicago, herido durante las manifestaciones frente a unas instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, se ha unido a una amplia demanda federal presentada el martes que impugna la respuesta de la administración Trump a las protestas en la ciudad, informó Noticias Semanales.com.

Uno de los demandantes, el reverendo David Black, líder de la Primera Iglesia Presbiteriana de Chicago, afirma que participaba en una vigilia de oración frente a las instalaciones del ICE en Broadview cuando los agentes abrieron fuego contra él sin previo aviso.

Por qué es importante

La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una organización sin fines de lucro, acusa a la administración Trump de violar los derechos de la Primera Enmienda durante las protestas frente a unas instalaciones federales de inmigración en Broadview, Illinois. La demanda, presentada por periodistas, medios de comunicación, clérigos y residentes locales, afirma que agentes federales utilizaron gas lacrimógeno, gas pimienta y otros medios de fuerza para intimidar a manifestantes pacíficos y a periodistas que cubrían operativos de control migratorio.

Mientras el tribunal evalúa si restringir las tácticas federales, la demanda podría ayudar a definir hasta dónde puede llegar Washington en el control de las protestas y con qué fuerza se protegen la libertad de expresión, la prensa y la expresión religiosa cuando los agentes federales se despliegan en ciudades estadounidenses.