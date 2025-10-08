Rueda de Negocios impulsa alianzas estratégicas en la Expo Proveedores 2025

Caracas, 8 de octubre de 2025.- La Expo Proveedores 2025, organizada por la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas, celebró una exitosa Rueda de Negocios y consolida un espacio para la reactivación económica del sector. El encuentro convocó a más de 40 empresas en el área de tecnología, hoteles, textiles, aerolíneas, equipamiento y mobiliario. La dinámica del evento generó el intercambio y alianza comercial, informó Prensa Mintur.

El encuentro facilitó la conexión directa entre la oferta y la demanda, y permitió a los hoteleros acceder a soluciones innovadoras y de alta calidad para elevar sus estándares operativos. El objetivo primordial es impulsar la modernización, infraestructura y servicios que posicionan a Venezuela como un destino competitivo y atractivo, todo ello mediante la inversión y el crecimiento del sector privado.

Puentes de inversión

La asesora corporativa de Ara Merú Lodge, Celisbeth Palacios, destacó la importancia de estos encuentros: "El acercamiento entre empresas hace posible crear intercambios comerciales que mejoran la experiencia del turista. Deben seguir realizando estos eventos que motivan al empresario nacional", afirmó.

Por su parte, el gerente de IPG Tecnología, Andrés Antolini, enfatizó el aporte del evento al crecimiento económico del país: "Diversificar la oferta es fundamental para atraer nuevas inversiones de aliados internacionales, y esta expo nos muestra al mundo como empresas confiables para la ejecución de proyectos", agregó.

La sinergia que mantiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, permite una comunicación y un trabajo armonioso con el sector privado. Esto facilita la superación de desafíos regulatorios y logísticos, y a su vez garantiza el apoyo para que las inversiones y proyectos se traduzcan en un crecimiento sostenido para la industria turística del país.