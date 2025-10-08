Falcón: PNB aprehende a tres ciudadanos por presunto microtráfico de sustancias ilícitas

8 de octubre de 2025.-Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada del estado Falcón, realizaron la aprehensión de tres ciudadanos por su presunta vinculación con actividades de microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, informó Prensa Mpprijp,

Durante el procedimiento, fueron incautados envoltorios de presunta marihuana, con un peso aproximado de 252 gramos; de supuesto crack, con un peso de 14 gramos, y un teléfono celular.

El caso fue remitido al Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse.