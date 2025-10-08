Venezuela recibe un grupo de Tour-0peradores españoles

Caracas 8 de octubre de 2025-. Una delegación de turoperadores españoles, pertenecientes al prestigioso Grupo Nego, aterrizó en el país este martes, 07 de octubre como parte de las alianzas entre Hover Tour y Venetur. Esta acción forma parte de la estrategias de promoción que impulsa la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez ante el mercado europeo, informó Prensa Mintur-Cristal Alzolay

Los visitantes realizarán un viaje de familiarización (Fam Trip) para explorar diversos destinos nacionales. Su agenda incluye el Primer Congreso Mundial de Aviturismo, que se celebra del 09 al 11 de octubre en los estados Mérida, Táchira y Trujillo. La experiencia generada durante este recorrido resultará fundamental para el grupo, por lo tanto, se pretende establecer alianzas comerciales para diseñar ofertas de viaje.

Con altas expectativas, los visitantes manifestaron su emoción por conocer algunos de los destinos más emblemáticos de Venezuela. "Me emociona mucho subir al Salto Ángel y anochecer en Canaima. Conocer Margarita y Los Roques, me hace mucha ilusión". Este nuevo grupo contribuye al crecimiento del turismo receptivo, el cual robustece el Producto Interno Bruto.

De esta manera, el motor turismo responde a las políticas de Estado y de las Siete Transformaciones definidas por el Ejecutivo Nacional, asimismo, el trabajo articulado con la titular del turismo quien impulsa este sector para la economía del país.