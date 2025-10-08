Activada Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira

8 de octubre de 2025.- En horas de la madrugada (4:52 am) de este miércoles 8 de octubre, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que se encuentra activada la «Operación Independencia 200» en los estados La Guaira y Carabobo a través de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral de la Nación (ODDI) en fusión popular – militar – policial.



Desde la Casa Guipuzcoana, señaló que el plan de activación se basa en un meticuloso chequeo de actividades que involucra a diversos organismos de seguridad del Estado, incluyendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), así como gobernaciones, alcaldías y la Milicia Nacional Bolivariana.



Cabello compartió un post a través de sus redes sociales en el que mencionó que «por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y en perfecta fusión popular, militar y policial, desde La Guaira revisamos el despliegue del Plan de Independencia 200. El pueblo defiende su soberanía junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía, los Bomberos y Protección Civil».



Asimismo, añadió que estos ejercicios se desarrollan hoy en todo el territorio nacional.



Este esfuerzo conjunto busca garantizar la defensa del país y preparar al pueblo venezolano para enfrentar cualquier agresión externa.



El también ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, explicó que en La Guaira, el enfoque del despliegue está centrado en los Cuadrantes de Paz, y que las acciones están dirigidas a proteger instituciones, organismos y servicios públicos esenciales, prestando especial atención a lugares estratégicos como aeropuertos, puertos y unidades militares.



Por su parte, el almirante Gregorio Antonio Briceño Paniagua, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) La Guaira, indicó que las fuerzas de seguridad recibieron órdenes directas del Comandante en Jefe, Nicolás Maduro, para comenzar las operaciones a la medianoche.



El despliegue incluye maniobras tácticas que son parte de un plan integral de defensa nacional, indicó.



Estas acciones no solo buscan una postura defensiva, sino que también reflejan una unión nacional en defensa de la soberanía y autodeterminación del país. Se están llevando a cabo diferentes direcciones tácticas y el establecimiento de puntos de bloqueo para asegurar la protección ante posibles amenazas, dijo Briceño durante la transmisión por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV).



Mencionó que esta movilización implica una perfecta fusión entre la población civil, las fuerzas militares y policiales. La estrategia busca mantener la paz y tranquilidad del pueblo venezolano, consolidando un frente unificado para enfrentar cualquier desafío.