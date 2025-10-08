Reactivan empresa Sanitarios Maracay para impulsar lo Hecho en Venezuela

Instalaciones de la empresa Credito: Miguel Angel Hernández

8 de octubre de 2025.- El ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, Alex Saab, anunció la reactivación de la empresa Sanitarios Maracay, una planta emblemática del sector industrial venezolano dedicada a la fabricación de productos sanitarios y cerámicas de alta calidad para el hogar, la construcción y el sector público y privado .



La reactivación contará con una inversión en alianza con el sector privado nacional que supera los cinco millones de euros, destinada a la modernización tecnológica, la recuperación de líneas de producción y la ampliación de su capacidad instalada. Este esfuerzo permitirá reemplazar importaciones, garantizar el abastecimiento del mercado nacional y abrir oportunidades para la exportación de productos terminados hacia los mercados del Caribe y América Latina, expresó Saab.



También destacó que esta iniciativa forma parte de la política de sustitución de importaciones impulsada por el Ejecutivo Nacional, orientada a fortalecer la soberanía industrial y promover la producción con mano de obra venezolana y materias primas nacionales .



“Estamos recuperando una Industria estratégica para el sector de la construcción del país en alianza con el sector privado nacional. Venezuela está de pie, produciendo, creciendo cada día más, creando empleo y sustituyendo importaciones con orgullo nacional”, destacó Alex Saab.

