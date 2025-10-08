Conviasa activará ruta entre Venezuela, China y Rusia

La aerolínea venezolana Conviasa conectará directamente Suramérica con Asia a través de Rusia, al operar vuelos entre Caracas y la ciudad china de Guangzhou, con una escala en Moscú.

Se utilizarán las aeronaves de mayor capacidad, los Airbus A340-600, Caracas – Moscú Vnúkovo – Cantón, operada cada dos semanas y considerada por la propia entidad como "una de sus rutas más ambiciosas hasta la fecha".

La ruta Caracas-Moscú-Guangzhou es considerada como estratégica, pues materializa acuerdos políticos y comerciales entre los Gobiernos de Venezuela, Rusia y China.

El nuevo itinerario fue anunciado como parte de la conmemoración de los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y China en 2024, reflejando el interés de fortalecer relaciones de la nación sudamericana con los gigantes eslavo y asiático.

De acuerdo con el politólogo cubano, Eduardo Regalado, el mundo se encuentra en un proceso de transición, "de ser un mundo unipolar a convertirse en un mundo multipolar"



Las áreas de cooperación con China y Rusia, que abarcan la aeronáutica civil, demuestran la capacidad de hacer frente al predominio estadounidense, pues Conviasa se encuentra entre las entidades sujetas a medidas coercitivas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC).

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a la aerolínea estatal venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, SA (CONVIASA) como sujeta a sanciones como parte del Gobierno de Venezuela, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13884", declaró el Departamento del Tesoro de EE.UU. al imponer la restricción.

Dichas sanciones restringen el acceso de la aerolínea a repuestos, financiamiento, seguros y al uso del espacio aéreo de numerosos países sometidos a las normativas estadounidenses.