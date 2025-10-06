En medio del enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, los pescadores de Trinidad y Tobago temen por sus vidas y sus empleos

Una tarde reciente, Kenrick Modie terminó de desenredar su red de pesca en un tranquilo pueblo caribeño.

Mientras se relajaba en una hamaca en su casa con vistas al mar, temía que su vida y su sustento pudieran ser aniquilados por un ataque militar estadounidense.

6 de octubre de 2025.-Modie vive en Trinidad y Tobago, la nación caribeña de dos islas, que ahora se encuentra envuelta en un enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y Venezuela, a solo 18 kilómetros de distancia, informó Noticias de CBS.com.

El presidente estadounidense, Trump, "está dando instrucciones para disparar y matar gente", declaró Modie sobre los recientes ataques militares estadounidenses contra supuestos barcos cargados de drogas en el Caribe, mientras refuerza su presencia militar en la región. "¿Qué podíamos hacer? Solo somos un pequeño punto".

Estados Unidos ha llevado a cabo al menos cuatro ataques contra supuestos barcos cargados de drogas en aguas venezolanas en las últimas semanas, y al menos dos de ellos provenían de Venezuela. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el cuarto ataque el viernes, diciendo que "cuatro narcoterroristas hombres" fueron asesinados, pero no ofreció más detalles sobre quiénes eran.

El Sr. Trump declaró en una notificación al Congreso, vista por CBS News, que Estados Unidos se encontraba en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga en el Caribe, alegando que intentan introducir "veneno mortal" en sus costas.

Mientras tanto, Venezuela ha acusado a Estados Unidos de intensificación militar y agresión, lo que llevó al presidente Nicolás Maduro a poner en alerta máxima a los militares y civiles del país dispuestos a tomar las armas.

En medio de esta situación se encuentra Trinidad y Tobago, una nación con una industria pesquera multimillonaria que emplea a miles de pescadores que lanzan sus redes casi a diario para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

"Si morimos, morimos"

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha declarado que los cárteles de la droga han contribuido al dolor y el sufrimiento en su país, y ha instado a Estados Unidos a "eliminarlos a todos violentamente".

También afirmó estar dispuesta a conceder a Estados Unidos acceso a Trinidad y Tobago, si es necesario, para que los estadounidenses puedan defender a Guyana de la vecina Venezuela, que ha reclamado dos tercios de Guyana como suyos.

Maduro afirmó que la disposición de Persad-Bissessar a conceder dicho acceso equivale a declarar la guerra a Venezuela. El presidente venezolano ha pedido que se restablezcan las buenas relaciones con su vecino caribeño, aun cuando el gobierno de Trinidad y Tobago afirma que no hay rencor entre ambos países.

Mientras las autoridades intercambian palabras y los comandantes militares intensifican sus posturas, decenas de pescadores en Trinidad y Tobago sienten que sus vidas corren peligro, dados los continuos ataques estadounidenses y la escalada de tensiones con Venezuela.

"Si morimos, morimos, así es la vida", dijo Modie.

Teme morir en un ataque militar estadounidense mientras pesca porque cree que su barco podría ser confundido con una embarcación de narcotráfico. Modie afirmó no haber visto pruebas sustanciales de que los fallecidos en los ataques estadounidenses transportaran drogas. También le preocupa que pescadores inocentes sean asesinados y etiquetados falsamente como narcoterroristas por las autoridades, sin que los muertos puedan limpiar sus nombres.