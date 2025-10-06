Estados Unidos: Donald Trump cancela acercamiento diplomático con Nicolas Maduro de Venezuela

enviado presidencial especial y director ejecutivo del Centro Kennedy, había liderado las negociaciones con el líder venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios venezolanos. Crédito... Credito: Eric Lee/The New York Times

La medida allana el camino para una posible escalada militar contra el narcotráfico o el gobierno de Nicolás Maduro.

6 de octubre de 2025.- El presidente Trump ha cancelado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios estadounidenses, lo que allana el camino para una posible escalada militar contra el narcotráfico o el gobierno de Nicolás Maduro, por Julian Barnes y Tyler Pager.(+)

Richard Grenell, enviado especial presidencial y director ejecutivo del Centro Kennedy, había estado liderando las negociaciones con Maduro y otros altos funcionarios venezolanos. Sin embargo, durante una reunión con altos mandos militares el jueves, Trump llamó a Grenell y le instruyó que cesara toda comunicación diplomática, incluidas sus conversaciones con Maduro, según informaron los funcionarios el lunes.

Trump se ha mostrado cada vez más frustrado por la negativa de Maduro a acceder a las exigencias estadounidenses de renunciar voluntariamente al poder y por la continua insistencia de los funcionarios venezolanos en que no participan en el narcotráfico.

Funcionarios estadounidenses han afirmado que la administración Trump ha elaborado múltiples planes militares para una escalada. Estas operaciones también podrían incluir planes diseñados para forzar la salida de Maduro del poder. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, ha calificado a Maduro de líder "ilegítimo" y ha citado repetidamente una acusación formal estadounidense en su contra por narcotráfico.

Rubio lo describió como un "fugitivo de la justicia estadounidense", y Estados Unidos aumentó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que Trump estaba dispuesto a utilizar "todos los recursos del poder estadounidense" para impedir la entrada de drogas a Estados Unidos y que había sido claro en sus mensajes a Maduro para poner fin al narcotráfico venezolano.

El Sr. Grenell declinó hacer comentarios, al igual que un alto funcionario venezolano.

Rubio y sus aliados en la administración Trump han estado impulsando una estrategia para expulsar a Maduro del poder. Funcionarios estadounidenses afirman que Maduro dirige los cárteles de la droga que operan en Venezuela, una acusación que el gobierno venezolano niega.

Sin embargo, Rubio y sus aliados han llegado a creer que los esfuerzos de Grenell fueron inútiles y generaron confusión, según una persona informada sobre el asunto.

En una notificación al Congreso la semana pasada, la administración Trump afirmó que Estados Unidos estaba involucrado en un "conflicto armado" formal con los cárteles de la droga. Los cárteles de la droga, según la notificación, eran organizaciones terroristas, y los miembros de los cárteles que contrabandeaban drogas eran considerados "combatientes ilegales".

Tras la decisión de suspender la diplomacia, el aviso pareció indicar que Estados Unidos planeaba intensificar las operaciones militares. Algunos funcionarios, tanto actuales como anteriores, afirmaron que Trump podría autorizar ataques contra objetivos de los cárteles de la droga en México, aunque no está claro si el presidente ya lo ha hecho ni qué plan militar podría aprobar.

El ejército estadounidense ha afirmado que sus ataques contra embarcaciones que transportaban narcóticos se han llevado a cabo en aguas internacionales. Los defensores de la diplomacia dentro de la administración Trump temen que cualquier expansión de la campaña antinarcóticos en la propia Venezuela, o cualquier esfuerzo directo para forzar la salida de Maduro del poder, podría implicar una guerra más amplia para Estados Unidos.

Los partidarios de la diplomacia han afirmado que ampliar la campaña contra Venezuela a una operación de cambio de régimen podría llevar a Estados Unidos a una guerra prolongada como la que Trump prometió evitar.

Sin embargo, Grenell ha tenido discrepancias con Rubio sobre varios temas de esta administración, incluyendo cómo lograr que Maduro libere a los estadounidenses detenidos en Venezuela.