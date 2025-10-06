6 de octubre de 2025.- El mundo está cada vez menos inclinado a usar el dólar estadounidense en el futuro. Si bien el exorbitante privilegio del dólar estadounidense persiste, el simbolismo de la alianza BRICS lo ensombrece. India y Rusia, miembros del BRICS, pagan los acuerdos petroleros en rupias, mientras que China y Brasil liquidan los intercambios de soja en yuanes chinos. El cambio es evidente, y el bloque está priorizando voluntariamente las monedas locales, dejando de lado al dólar estadounidense, informó Vinod Dsouza, para Gurú Vigilante.

El bloque discutió políticas de intercambio de granos para impulsar los lazos comerciales en el sector agrícola y de granos en septiembre. Las monedas locales fueron las principales impulsoras de las liquidaciones, dejando al dólar estadounidense fuera de la ecuación. Rusia e India mantuvieron reuniones constructivas el viernes, firmando importantes acuerdos agrícolas que benefician a ambos países. China y Brasil, miembros del BRICS, firmaron acuerdos comerciales para la soja, y las transacciones se liquidarán en yuanes chinos, mientras que el acuerdo entre India y Rusia se liquidará en rupias.

“Discutimos maneras de fortalecer nuestra cooperación mutuamente beneficiosa en agricultura, fertilizantes y procesamiento de alimentos”, declaró el primer ministro indio, Narendra Modi, tras reunirse con el viceprimer ministro ruso, Dmitry Patrushev. Cuando Estados Unidos atacó a India por comprar petróleo ruso e impuso aranceles del 50%, no se rindieron. Si bien intentaron apaciguar a Estados Unidos, siguen adquiriendo petróleo crudo de Rusia.