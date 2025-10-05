Andrés Borregales orgulloso de representar a Venezuela en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)

Aunque dejó su país a los 2 años, el pateador de los Patriotas de Nueva Inglaterra se mantiene conectado a sus raíces a través del idioma

5 de octubre de 2025,-Andy Borregales se mudó de Venezuela a Miami cuando apenas tenía 2 años, y a pesar de que no ha podido volver a su país, se muestra orgulloso de representarlos en el escenario más grande del fútbol americano profesional, la NFL, informó ESPN deportes.com.

"Al final del día, nací en Venezuela, entonces lo voy hacer mío, cómo si hubiera vivido ahí toda mi vida", declaró en entrevista con ESPN.

Su hermano Jose Borregales, cinco años mayor que él, le mostró el camino, jugando tres años con los FIU Panthers y luego transfiriendose a los Miami Hurricanes en el 2020, el mismo año que Andy Borregales se comprometió con el programa del coach Mario Cristobal. José firmó en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers, con los que tuvo un breve paso por su equipo de prácticas.

"Creciendo, siempre admiré a mi hermano José, todavía lo admiro, su camino fue mucho más accidentado que el mío, mirando hacia atrás, y él de alguna manera lo allanó para mí", dijo Andy Borregales. "Pero, no todo tiene que ser en el campo. También lo admiro fuera del campo, acaba de tener un bebé, así que ahora soy tío, y es un niño, así que veremos si en el futuro hay otro Borregales pateador en la NFL".

Ver el trabajo duro que ha puesto su hermano José, primero llegando a una universidad como Miami y después pese a no poner quedarse con un lugar en la plantilla de un equipo de la NFL, seguir buscando oportunidades en ligas como la XFL, ha inspirado a Andy Borregales para poner el mismo empeño que su hermano.

El idioma lo mantiene conectado a sus raíces

Andy Borregales se mantiene conectado con sus raíces, nos confesó que en casa de sus padres solo se habla castellano.

"No puedo tener un nombre como Andrés sin, ya sabes, poder al menos pronunciar un poco la 'r' y hablar un poco de castellano", sentenció.

Andy Borregales también aseguró que defenderá el origen de la arepa cómo venezolana ante su compañero, el esquinero Christian Gonzalez, que es de origen colombiano.