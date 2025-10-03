(VIDEO) Milei habla del 3% de las coimas de Karina y colapsa en directo

Viernes, 03 de octubre de 2025.- Javier Milei acaba de protagonizar una de las entrevistas más surrealistas y bochornosas que se recuerdan. Intentando defender a su hermana Carina del escándalo de las coimas del 3% en la Agencia de Discapacidad, el presidente argentino se ha hundido solo con argumentos que rayan lo delirante.Primero dice que los audios son inteligencia artificial, luego que su hermana no tiene que declarar porque "es introvertida y no le gusta hablar", y remata con la perla del día: "Si podía quedarse con el 100%, ¿por qué solo el 3%?". Literalmente defendiendo la corrupción en directo.La gente lo increpa en la calle, sus actos están vacíos (y los rellenan con IA cutre), y la realidad es una: Milei está acabado. Las elecciones de octubre se acercan y el pánico se le nota hasta en los gestos. Esto ya no lo salva ni el mejor community manager libertario.