Presidente Maduro: Inicia consulta para el decreto constitucional de Estado de Conmoción Exterior

El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó "hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de Estado de Excepción para decretar un Estado de Conmoción Exterior de acuerdo a la Carta Magna y proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra paz y nuestra estabilidad".

Este lunes, durante la transmisión del programa Con Maduro+ número 92, desde la sede de la Misión Venezuela Joven, en Caracas, el mandatario nacional resaltó los alcances del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, en caso de que la nación Bolivariana fuese agredida militarmente por el imperio estadounidense.

"Hemos sido agredidos económicamente y hemos salido para adelante. Hemos sido agredidos psicológicamente y políticamente, y hemos salido adelante. Hemos sido agredidos diplomáticamente y lo que vamos es para adelante", enfatizó el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, recordó que el pueblo venezolano no es una amenaza para ningún país, sino una esperanza para un mundo de paz y armonía, con los principios de la idea de la patria grande de El Libertador Simón Bolívar. "Para nosotros la patria es toda la América y la América toda tiene que estar libre y unida".