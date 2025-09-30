Los Tiempos de Nueva York: Altos asesores de Donald Trump presionan para derrocar a Nicolas Maduro en Venezuela

Un movimiento opositor, cuyas figuras se han reunido con funcionarios estadounidenses, afirma estar en comunicación con Washington sobre planes para desmantelar la "estructura criminal" de Nicolás Maduro.



30 de septiembre de 2025.-La presión de los principales asesores del presidente Trump para destituir a Nicolás Maduro como líder de Venezuela se ha intensificado en los últimos días. Funcionarios de la administración están considerando una amplia campaña que intensificaría la presión militar para intentar forzar su salida, según funcionarios estadounidenses.



Esta campaña está liderada por Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Rubio argumenta que Maduro es un líder ilegítimo que supervisa la exportación de drogas a Estados Unidos, lo que, según él, representa una "amenaza inminente".



En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha lanzado ataques letales contra embarcaciones civiles que, según la administración, transportaban drogas para bandas venezolanas. Sin embargo, Rubio está desarrollando una estrategia más agresiva, utilizando información de inteligencia proporcionada por la CIA, según los funcionarios. El Pentágono ha desplegado una fuerza de más de 6.500 soldados en la región.



El director de la agencia de inteligencia, John Ratcliffe, y Stephen Miller, principal asesor de política interna de Trump, apoyan la estrategia de Rubio, añadieron los funcionarios.



El ejército estadounidense ha estado planeando posibles operaciones militares contra sospechosos de narcotráfico en Venezuela como siguiente fase, aunque la Casa Blanca aún no ha aprobado dicha medida, según afirman funcionarios actuales y anteriores.



Esas operaciones tendrían como objetivo interferir con la producción y el tráfico de drogas en Venezuela, así como estrechar el cerco contra Maduro.



Dado que funcionarios del gobierno afirman que Maduro lidera la red de cárteles de Venezuela, pueden argumentar que destituirlo del poder es, en última instancia, una operación antinarcóticos.



El Sr. Rubio cita repetidamente la acusación formal que el Departamento de Justicia presentó en 2020 contra él y otros funcionarios venezolanos por cargos de narcotráfico. Recientemente, describió al Sr. Maduro como un "fugitivo de la justicia estadounidense" y líder de "una organización terrorista y de crimen organizado que se ha apoderado de un país".



Al mismo tiempo, dos figuras importantes de la oposición venezolana afirman que su movimiento ha estado planeando qué hacer si Maduro cae y han estado en conversaciones con el gobierno de Trump sobre esa posibilidad.



Los funcionarios del gobierno de Trump no han confirmado si se han producido tales intercambios, y la Casa Blanca no ha hecho comentarios al respecto.



En julio, el Sr. Trump firmó una orden, aún secreta, que ordena al ejército estadounidense usar la fuerza contra los cárteles de la droga que su gobierno ha calificado de terroristas. El Pentágono comenzó a desarrollar una gran fuerza naval en el Caribe.



Luego vinieron los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones civiles. Trump ha anunciado tres operaciones de este tipo en aguas internacionales desde el 2 de septiembre, que han causado la muerte de al menos 17 personas, sin presentar una base legal para los ataques. Describió las dos primeras como dirigidas contra venezolanos, pero no ha revelado la nacionalidad de las personas fallecidas en el tercer ataque. NBC News informó previamente sobre la planificación de la expansión de las operaciones militares en Venezuela.



Rubio se reunió en mayo con cinco figuras de la oposición que huyeron secretamente a Estados Unidos en lo que denominó una "operación precisa". En un homenaje este año, elogió a la líder opositora, María Corina Machado, a quien llamó por su apodo, la "Dama de Hierro Venezolana".



Pedro Urruchurtu, asesor de Machado, declaró en una entrevista que la oposición había desarrollado un plan para las primeras 100 horas tras la salida de Maduro, que implicaría una transferencia de poder a Edmundo González, quien se postuló a la presidencia contra Maduro el año pasado.



Observadores independientes han afirmado que las elecciones se vieron empañadas por el fraude y que el Sr. González, quien desde entonces se encuentra exiliado en España, fue el legítimo ganador.



“Se trata de una operación para desmantelar una estructura criminal, que incluye una serie de acciones y herramientas”, declaró el Sr. Urruchurtu, y añadió: “Tiene que hacerse con el uso de la fuerza, porque de lo contrario no sería posible derrotar a un régimen como el que enfrentamos”.



Los planes de la oposición incluyen persuadir a otros gobiernos para que tomen medidas diplomáticas, financieras, de inteligencia y de aplicación de la ley, añadió.



Un segundo miembro de alto rango de la oposición venezolana, mayoritariamente exiliada, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre este delicado tema, afirmó que estaban en conversaciones con varias agencias estadounidenses.



El Departamento de Estado afirmó que la administración estaba centrada en la lucha contra los cárteles de la droga.



“Maduro no es el líder legítimo de Venezuela; es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses, y queremos verlo comparecer ante la justicia”, declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, al ser solicitado para este artículo.



“Estados Unidos participa en una operación contra los cárteles de la droga, y cualquier afirmación de que estamos coordinando con alguien en algo que no sea este esfuerzo específico es completamente falsa”, añadió.



En general, es ilegal, según el derecho internacional, usar la fuerza en otro país sin su consentimiento o la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno estadounidense, bajo la administración Biden, reconoció al Sr. González como el legítimo ganador de las elecciones de 2024. Si el Sr. González anuncia que aprueba una intervención, la administración Trump podría alegar que hubo consentimiento.



Durante su primer gobierno, Trump apoyó el intento de levantamiento de otro líder de la oposición contra Maduro e impuso severas sanciones a Venezuela. Sin embargo, las medidas actuales parecen mucho más amplias, principalmente debido a los ataques y la intensificación de las hostilidades de Estados Unidos.