(VIDEO) Padrino López niega militarización de la sociedad y llama a crear conciencia patria

El ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, negó que el Gobierno esté militarizando a la sociedad venezolana, desmintiendo lo que considera señalamientos de "sectores apátridas".

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, Padrino López aseguró que la crítica es un "absurdo" y que el verdadero propósito de las actividades recientes es distinto. "Aquí la intención no es militarizar a la sociedad. Aquí la intención es crear conciencia patria, para que cada quien, con su propia voz, con sus propias manos, pueda aportar a su patria, a su defensa, a su desarrollo, a su prosperidad", afirmó el Ministro.

En ese contexto, Padrino López recordó que el país está "amenazado" por el gobierno de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe.

El alto funcionario explicó que la preparación ciudadana busca la cohesión en todas las formas de resistencia. "Desde lo militar hasta la lucha no armada que converge con la lucha armada en el momento de un conflicto bélico. Eso es lo que estamos haciendo, cohesionándonos cada día más", indicó.