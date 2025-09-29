Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
Sos parte de la inmensa minoría
(VIDEO) Sobre el feminicidio en Argentina, política, economía y la campaña electoral
Por:
El Destape TV- Habrá consecuencias con Ari Lijalad
|
Lunes, 29/09/2025 07:25 AM
|
Versión para imprimir
Sobre el feminicidio en Argentina, política, economía y la campaña electoral, Milei retoma la campaña hacia octubre
Credito: El Destape-Habrá consecuencias con Ari Lijalad
Sos parte de la inmensa minoría. Sobre el feminicidio en Argentina, política, economía y la campaña electoral
Credito: El Destape-Habrá consecuencias con Ari Lijalad
Lunes, 29 de septiembre de 2025.- Sobre el feminicidio en Argentina, política, economía y la campaña electoral en el programa: Habrá consecuencias con Ari Lijalad en el siguiente video.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
446
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
España prohíbe el paso de armamento de EEUU para Israel por las bases de Rota y Morón
Presos exalcaldesa de Churuguara del estado Falcón y su esposo por muerte de su comunity mánager
Intentaron degollar a joven madre venezolana en Perú mientras recogía a su hijo en el colegio
Banquero venezolano se declara culpable de esquema fraude que llevó a la quiebra a Nodus Bank en Puerto Rico
Pescadores de Margarita, en medio de la tensión entre Venezuela y EEUU: “Para un misil no sé cómo se está preparado”
(VIDEO) Ministerio de Educación activa nuevos protocolos en escuelas y liceos de Venezuela: esto dijo Héctor Rodríguez
Exsecretario senior de la Casa Blanca
(VIDEO) Juan González: Escalar el conflicto en Venezuela "sería entrar en una guerra sin fin" y Trump no fue electo para eso
Denuncian que Ley de Pensiones no está garantizando un fondo real y castiga a pequeñas empresas
"Aquí nadie improvisa": Maduro asegura que Venezuela está preparada para enfrentar "cualquier eventualidad"
Gaceta Oficial 43.208 lunes 08 de septiembre 2025
Estados Unidos:
El aeropuerto de Atlanta pierde millones en fondos federales por mantener sus políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión
En la mayor renuncia masiva de la historia
Estados Unidos: Se espera que más de 100,000 trabajadores federales renunciarán el martes
Al menos 2 muertos y 8 heridos tras tiroteo e incendio en iglesia de Michigan
Estados Unidos:
Donald Trump asistirá a renunión inusual de Grales y Almtes estacionados alrededor del mundo convocada por el Sec. de Defensa Pete Hegseth
Un ataque ruso con drones y misiles en Kiev la capital de Ucrania deja 4 muertos y al menos 10 heridos
Israel: Los productores de mango dejan que la fruta se pudra mientras colapsan las exportaciones
La policía brasileña amplía su programa para rastrear oro de minas ilegales en la Amazonia y atrapar a contrabandistas
Desde México para Venezuela
(VIDEO) Todo el Respaldo al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela - Noroña
China respalda solicitud de Palestina para incorporarse al BRICS
Más de 11 mil 700 funcionarios participaron en Simulacro Nacional de Desastres
Intelectuales de Argentina rechazan reunión de Milei con Netanyahu
(VIDEO) Declaración de Michael Cohen, exabogado de Trump, ante el Comité de Inteligencia del Senado
Experto en política internacional, analiza la situación económica y política de Argentina
(VIDEO) Dennis Small: "Milei sabe que se está hundiendo. Dolarización es un sistema totalmente especulativo"
Abusos, violación de DDHH y más de cien detenidos durante siete días de protestas
Crisis en Ecuador: Fuerte represión en manifestaciones deja muerto al indígena comunero, Efraín Fueres
Así puede desplomarse todo pese a la exuberancia en los mercados
(VIDEO) ¿Viene un crack como en 1929?
Golpe de timón del presidente Trump
(VIDEO) Cambio de rumbo de EEUU respecto a la guerra Rusia-Ucrania
Por esas declaraciones le quitaron la visa a Petro
(VIDEO) Soldados, desobedezcan a Trump, obedezcan la orden de la humanidad, dijo Gustavo Petro presidente de Colombia
(Versión de 2025) Creación de la Primera Internacional (AIT) en 1864
Efemérides del 28 de septiembre: ¡Acceso Universal a la Información! - ¡Aborto Legal y Seguro!
Denunció Trump en la Asamblea General
(VIDEO) La ONU ha contribuido con la inmigración ilegal
Argenchina con Sabino Vaca Narvaja
(VIDEO) La doble subordinación de Milei
Yulimar Rojas regresó triunfal a Venezuela y se presentó en el Brígido Iriarte donde se encontró con la fanaticada
(VIDEO) Masivas protestas en Perú contra régimen de Dina Boluarte: Gobierno responde con represión policial
EEUU: Tres muertos y ocho heridos luego de que un hombre armado en un bote disparara contra multitud en Carolina del Norte
Denunciado un soldado israelí de viaje en España por crímenes de guerra en Gaza
Señalan fuentes, entre ellas, la NBC News
(VIDEO) EEUU prepararía opciones para ataques y operativos militares terrestres contra objetivos de drogas dentro de Venezuela
Estampida en mitin político del popular actor Vijay deja 40 muertos en la India
Venezuela impulsa código de ética de IA y programas de formación en la materia
Trump ordenó el envío de tropas a Portland para aplicar "todo el uso de la fuerza si es necesario"
Identifican a víctimas del ataque a ICE en Dallas: un venezolano entre los heridos de gravedad
Miguel Monserrat sigue llevando la revolución en la cabeza y en el corazón
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
España prohíbe el paso de armamento de EEUU para Israel por las bases de Rota y Morón
Estados Unidos:
El aeropuerto de Atlanta pierde millones en fondos federales por mantener sus políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión
En la mayor renuncia masiva de la historia
Estados Unidos: Se espera que más de 100,000 trabajadores federales renunciarán el martes
Estados Unidos:
Donald Trump asistirá a renunión inusual de Grales y Almtes estacionados alrededor del mundo convocada por el Sec. de Defensa Pete Hegseth
Un ataque ruso con drones y misiles en Kiev la capital de Ucrania deja 4 muertos y al menos 10 heridos
Revise noticias similares en la sección:
Internacionales
Gaceta Oficial 43.208 lunes 08 de septiembre 2025
Estados Unidos:
El aeropuerto de Atlanta pierde millones en fondos federales por mantener sus políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión
En la mayor renuncia masiva de la historia
Estados Unidos: Se espera que más de 100,000 trabajadores federales renunciarán el martes
Un ataque ruso con drones y misiles en Kiev la capital de Ucrania deja 4 muertos y al menos 10 heridos
Israel: Los productores de mango dejan que la fruta se pudra mientras colapsan las exportaciones
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad
Estados Unidos:
El aeropuerto de Atlanta pierde millones en fondos federales por mantener sus políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión
En la mayor renuncia masiva de la historia
Estados Unidos: Se espera que más de 100,000 trabajadores federales renunciarán el martes
Israel: Los productores de mango dejan que la fruta se pudra mientras colapsan las exportaciones
La policía brasileña amplía su programa para rastrear oro de minas ilegales en la Amazonia y atrapar a contrabandistas
China respalda solicitud de Palestina para incorporarse al BRICS
Revise noticias similares en la sección:
Economía