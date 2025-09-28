Estados Unidos: Se espera que más de 100,000 trabajadores federales renunciarán el martes

Manifestantes protestan contra los recortes de la administración Trump a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en marzo de 2025 en Silver Spring, Maryland. Credito: Chip Somodevilla/Getty Images

28 de septiembre de 2025.-Las últimas salidas en el programa de renuncias diferidas de la administración Trump se producen mientras el Congreso se enfrenta a la fecha límite del cierre del gobierno. Noticias clave de política estadounidense del domingo 28 de septiembre, informó El Guardian.

Más de 100,000 empleados federales renunciarán formalmente el martes, el mayor evento masivo de este tipo en la historia de Estados Unidos, como parte de un programa de la administración Trump diseñado para realizar recortes radicales a la fuerza laboral federal.

Con el Congreso enfrentando la fecha límite del martes para autorizar más fondos o provocar un cierre del gobierno, la Casa Blanca también ha ordenado a las agencias federales que elaboren planes para despidos masivos de trabajadores si la lucha partidista no logra un acuerdo.

Los trabajadores que se preparan para dejar el gobierno han descrito cómo meses de "miedo e intimidación" los hicieron sentir que no tenían más opción que irse. "Los trabajadores federales se quedan por la misión.

Cuando esa misión se les arrebata, cuando se les convierte en chivos expiatorios, cuando su seguridad laboral es incierta y cuando se les arrebata su mínima posibilidad de conciliar la vida laboral y personal, se van", declaró a El Guardian un veterano empleado de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). "Por eso me fui".